Rechaza Lomelí vínculos con fraude en Villas Panamericanas; acusa ataques desde el gobierno estatal

El senador Carlos Lomelí Bolaños, de Morena, rechazó los señalamientos que lo relacionan con un presunto fraude en las Villas Panamericanas y aseguró que se trata de acusaciones sin sustento.

“Son absolutamente falsos cada uno de los señalamientos que se han lanzado en mi contra, vinculándome con una supuesta red inmobiliaria o supuestos fraudes en las Villas Panamericanas. Es importante dejar claro, una vez más, que no tengo ninguna relación con las personas mencionadas, con los hechos imputados, ni con ninguna de sus actividades”, afirmó en conferencia de prensa.

El legislador acusó al gobernador de Jalisco de impulsar una estrategia de desprestigio en su contra por motivos políticos.

“Afirmo con total responsabilidad, que son impulsados por el Gobernador de Jalisco”, señaló, y añadió que el mandatario “se pasea por el estado preocupado por ser un influencer más que un gobernante”.

Lomelí aseguró que continuará denunciando lo que calificó como actos de corrupción e ineficiencia en el Ejecutivo estatal. “Quiero que quede muy claro, siempre he dado la cara frente a cualquier ataque, por falso e injurioso que sea. Y no van a lograr que esta campaña de calumnias me detenga”, subrayó.

En otro tema, informó que fue designado por el pleno del Senado como presidente de la Comisión de Marina, desde donde impulsará una agenda enfocada en la protección de costas y mares, el desarrollo portuario, la seguridad marítima y el fortalecimiento de la Marina Armada de México.

“Asumo este compromiso con la certeza de que la seguridad marítima también impacta directamente en nuestro estado: en la economía, en el comercio, en la industria y en la tranquilidad de miles de familias que dependen de nuestros puertos y de las rutas de transporte”, concluyó.