Se reunirán con secretario de Hacienda para que se refuerce gasto para localizar a desaparecidos

. El 30 de septiembre se realizará una mesa de trabajo.

La Comisión Especial en Materia de Desaparición de Personas del Congreso aprobó realizar una mesa de trabajo el día 30 de septiembre, con la participación de autoridades estatales competentes en materia de desaparición de personas, la Secretaría de la Hacienda Pública, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), así como con colectivos, familiares y víctimas indirectas, informó la diputada Tonantzin Cárdenas Méndez, presidenta de esa instancia.

El propósito es que se revisen los anteproyectos del Presupuesto Estatal 2026 y que se refuerce el gasto para localizar a las personas desaparecidas. Se necesita duplicar las plazas en las áreas de la Comisión de Búsqueda y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

“Lo que estaríamos proponiendo o lo que los colectivos propusieron en las mesas fue que, al menos se duplicara o se triplicara, por ejemplo, en la Comisión Estatal de Búsqueda, quienes salen a campo, si se necesita al menos duplicar el personal. Eso es en todos los rubros, estamos hablando de duplicar el personal, dado la crisis humanitaria que tenemos en Jalisco, necesitamos reconocerla con el presupuesto”, precisó.

En sesión telemática, los diputados que integran la Comisión Especial aprobaron la calendarización de la ruta de trabajo de las 50 acciones legislativas para cumplir con los compromisos adquiridos, derivados de las mesas de trabajo realizadas con colectivos y autoridades del Gobierno de Jalisco.

“Lo que hicimos fue calendarizar de las 50 acciones, todas las que son legislativas, que son 11, ya presentamos una, que fue la ley de Atención a Víctimas del estado, estaremos trabajando en la Ley de Desaparición de Personas y este calendario es público. La idea es presentar los 10 compromisos que tienen que ver en desaparición de personas y también de atención a las víctimas”, explicó.

En la sesión de trabajo de la Comisión, participaron siete legisladores.