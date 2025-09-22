Tlajomulco será sede de la Cumbre Internacional de Fauna Silvestre 2025

El municipio de Tlajomulco de Zúñiga se prepara para albergar la Cumbre Internacional de Fauna Silvestre 2025, que se llevará a cabo del miércoles 24 al domingo 28 de septiembre en el Lienzo Charro Los Ángeles, ubicado en San Agustín, sobre avenida López Mateos Sur No. 6441. La inauguración está programada para el miércoles a las 11:00 horas, con entrada libre para todo público.

Durante cinco días se desarrollarán 14 ponencias, 19 talleres y diversas exposiciones, con la participación de más de 40 especialistas locales, nacionales e internacionales. También se instalarán más de 35 estands temáticos con actividades de divulgación y conservación.

El programa contempla actividades de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas, mientras que el fin de semana las jornadas se extenderán desde las 7:30 hasta las 16:00 horas.

Tlajomulco sede de la Cumbre Internacional de Fauna Silvestre 2025 (Cortesía)

Entre los atractivos principales se encuentra un museo itinerante de herpetofauna con forma de serpiente de cascabel, exhibiciones de ejemplares vivos y galerías fotográficas.

En materia de conservación, la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) reporta que en el primer año de la actual administración se rescataron más de mil 800 ejemplares, de los cuales alrededor del 80 % fueron reubicados en su hábitat natural.

El gobierno municipal subraya que cerca del 50 % de su territorio tiene vocación forestal, conformando el corredor ecológico Tlaxomulli, integrado por el Bosque La Primavera, el Cerro Totoltepec, el Cerro Las Latillas, el Cerro del Patomo y la cuenca hidrológica Cerro Viejo–Chupinaya–Los Sabinos. Esta área comprende más de 29 mil hectáreas, además de la única laguna dentro del Área Metropolitana de Guadalajara.

