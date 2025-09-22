Tlaquepaque actualiza padrón artesanal para ampliar apoyos y registros

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque lleva a cabo la actualización del padrón artesanal con el objetivo de que todas y todos los creadores locales tengan acceso a programas y apoyos municipales.

El director de Desarrollo Artesanal y Turismo, Arwin Armando Matanael Ramos Casas, explicó que al inicio de la administración se tenían 428 artesanos registrados. Para ampliar el alcance, se inició un proceso de visitas directas a talleres, tanto de quienes ya estaban en el padrón como de quienes no aparecían en él.

“Visitamos tanto a quienes ya estaban registrados como a quienes no, porque nos dimos cuenta de que muchas y muchos quedaron fuera del padrón y, en consecuencia, no recibían la información adecuada para integrarse”, señala el funcionario.

Tlaquepaque reordena padrón de artesanos (Cortesía)

Hasta la fecha se han realizado 527 visitas, que representan cerca del 60 por ciento de los talleres artesanales del municipio. Como resultado, el padrón creció a 492 integrantes, tras la validación de 64 nuevos registros, en los que se verificaron talleres, técnicas y linajes artesanales.

De acuerdo con Ramos Casas, contar con un padrón más amplio permitirá diseñar apoyos, capacitaciones y oportunidades para fortalecer el trabajo artesanal de la localidad.

“Buscamos acercarnos a todas y todos los que forman parte del municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el fin de mantener una comunicación directa y preservar la vocación artesanal que distingue a este Pueblo Mágico”, concluye.