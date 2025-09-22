UdeG asegura escuchar a estudiantes; reciben pliegos petitorios y reiteran apertura al diálogo

La Universidad de Guadalajara (UdeG) sostuvo un encuentro con estudiantes que se manifestaron la mañana de este martes en la explanada de Rectoría General.

El secretario general de la institución, César Barba Delgadillo, dialogó con los jóvenes y recibió cuatro pliegos petitorios: tres correspondientes a los centros universitarios de Ciencias de la Salud, Ciencias Económico Administrativas, y Ciencias Sociales y Humanidades; además de un documento general.

“Es valioso que los jóvenes se expresen, finalmente su universidad está para escucharlos. Cualquier tipo de manifestación la universidad lo va a tomar en consideración y una muestra importante es que aquí estamos dispuestos al diálogo, siempre vamos a estar dispuestos al diálogo. Todo lo que sea atendible, se va a resolver”, declaró el funcionario.

Barba Delgadillo subraya que la universidad respeta el derecho a la manifestación y reiteró la importancia del diálogo en la vida universitaria.

“Hay completa libertad de que cada quien exprese sus ideas y se congregue con quien más le convenga y hay que hacer que ese derecho se respete”, indica.

El secretario general también confirma que no habrá suspensión del proceso electoral del Consejo General Universitario, por lo que las votaciones se realizarán conforme a lo programado este miércoles.