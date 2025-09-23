CUChapala abre inscripciones con carreras innovadoras orientadas al futuro

El Centro Universitario de Chapala (CUChapala), recientemente incorporado a la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara, invita a las y los aspirantes a formar parte de su comunidad académica y conocer su oferta de carreras innovadoras orientadas a problemáticas actuales, con visión hacia el futuro y fuerte impacto en el desarrollo sostenible de la región.

La Rectora del CUChapala, Patricia Rosas Chávez, destacó que el modelo educativo del plantel se basa en la innovación y en la convergencia de enfoques multi, inter y transdisciplinares.

“Procuramos que este modelo pueda desarrollar en los estudiantes habilidades para enfrentar el siglo XXI, tales como la comunicación, el liderazgo, la literacidad digital y el pensamiento crítico, todo esto impulsado por una planta académica de calidad. Nuestras carreras están diseñadas para estar vinculadas directamente a un posgrado y la mayoría tienen una duración de tres años”, señaló.

Oferta académica del CUChapala:

Licenciatura en Ciudades Sostenibles

Licenciatura en Negocios Sostenibles

Licenciatura en Gestión de Industrias Culturales y Creativas

Ingeniería en Desarrollo de Software

Ingeniería en Animación y Tecnologías Creativas

Ingeniería en Robótica y Automatización

Licenciatura en Psicología de la Salud Comunitaria

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Gerontología

El doctor Jorge Souza, Director de la División de Arte, Cultura y Sociedad, resaltó que programas como Ciudades Sostenibles combinan conocimientos de arquitectura, urbanismo y medio ambiente para formar perfiles profesionales más completos.

Por su parte, el doctor Jorge Lozoya, Director de la División de Sostenibilidad y Tecnologías, explicó que las ingenierías están enfocadas en resolver problemáticas locales con soluciones tecnológicas aplicables en beneficio de la sociedad.

En el área de salud, el doctor Armando Medina, jefe del Departamento de Salud Pública, subrayó la relevancia de la Licenciatura en Gerontología, dado el alto porcentaje de personas adultas mayores en la región, así como la importancia de mantener carreras tradicionales como Enfermería, con prácticas en hospitales y centros de cuidado.

Las inscripciones para el CUChapala están abiertas del 1 al 30 de septiembre en la página escolar.udg.mx. El examen de admisión se aplicará el 8 de noviembre en la sede del plantel (Niños Héroes 69, Chapala Centro, Jalisco). Para mayores informes se puede llamar al 33 1108 0378 o escribir al correo: controlescolar@cuchapala.udg.mx