Diputados de Morena rechazan la ratificación de dos magistrados del Poder Judicial

. Miguel de la Rosa.

A unos días de que venza el cargo de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Daniel Espinosa Licón y Consuelo del Rosario González, el coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, fue claro al señalar que los 10 diputados de esa bancada, se oponen a que repitan en el cargo.

El líder legislativo de Morena consideró que ambos nombramientos deben quedar vacantes, hasta la elección judicial local de 2027, una vez que se apruebe la Reforma al Poder Judicial en Jalisco.

Además, dijo que Espinosa Licón se vio envuelto en un escándalo de un audio que se filtró, donde el magistrado reconoce una serie de irregularidades en el Poder Judicial, mientras él fue su presidente.

“En versión del propio Espinosa, él dio cuenta de una serie de irregularidades que sucedían al interior del Poder Judicial, no tanto si se los atribuimos a él o no, sino que él da cuenta de que esas situaciones sucedían y yo creo que él como responsable del Poder Judicial debió actuar y no fue el caso. Por esa razón, pensaríamos que no hay condiciones para su ratificación. Del caso de la magistrada, seguimos pensando que reservemos todas estas vacancias, llevémoslas al proceso de renovación a través de la elección. Ese es nuestro interés”, dijo.

Del proceso para aprobar la Reforma Judicial en Jalisco, el líder legislativo de Morena, calificó como “negligente” a la bancada de MC, al no darle seriedad al tema y retrasarlo en forma deliberada.

“Se ha estado trabajando de manera lenta. Hemos insistido desde que llegamos aquí al Congreso desde noviembre, que se atendiera con el mayor esmero, cuidado y responsabilidad, dándole el tiempo debido a la construcción de un acuerdo político para sacar esta Reforma, pero hemos visto de algunos grupos parlamentarios, una actitud negligente, de descuido con la idea de retrasar esta iniciativa. Hoy aplaudimos que la Coparmex se haya pronunciado por la urgencia de la aprobación de la misma y nosotros insistimos que así debe de ser”, finalizó.