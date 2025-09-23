Entregan apoyos a familias afectadas por inundaciones en El Salto

La presidenta municipal de El Salto, Nena Farías, realizó la tercera entrega de apoyos a familias del fraccionamiento Las Lilas, quienes resultaron afectadas por las inundaciones registradas hace un mes.

En esta ocasión se distribuyeron 65 estufas y refrigeradores, así como 40 colchones y 120 despensas, a personas que lograron acreditar la propiedad o posesión legal de sus viviendas.

“Nos encontramos aquí en Las Lilas haciendo entrega de lo que nos comprometimos en ayudar a los ciudadanos, pero también le quiero agradecer al gobernador (Pablo Lemus). Estoy muy contenta porque hoy estamos entregando las cosas a los ciudadanos y estoy viendo que están haciendo un levantamiento para el apoyo. Gracias gobernador por escucharnos”, señala Farías.

La alcaldesa explicó que resta una etapa más de entrega, pues varios habitantes aún no han acreditado la posesión de sus casas. No obstante, dijo que estas familias han recibido despensas y apoyos alimenticios mientras concluyen con la documentación requerida.

De acuerdo con el gobierno municipal, en las tres fases de apoyo se han distribuido despensas, comidas calientes, cobijas, kits de limpieza e higiene personal, además de un cárcamo de bombeo móvil para atender emergencias por lluvias extremas.

El Ayuntamiento informó que mantiene un equipo de monitoreo de los niveles del río Santiago y sus compuertas en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, así como labores permanentes de limpieza en los canales de Las Pintas, Nardo y El Ahogado.