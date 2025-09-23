Guadalajara

El Módulo Itinerante de Identidad y Justicia permitirá a los tapatíos realizar trámites gratuitos del Registro Civil y recibir asesoría legal sin trasladarse a oficinas

Gobierno de Guadalajara y Procuraduría Social llevan módulo itinerante de identidad y justicia a la ciudad

Por Samantha Lamas

El Gobierno de Guadalajara, encabezado por la Presidenta Vero Delgadillo, firmó un convenio con la Procuraduría Social del Estado de Jalisco para implementar un Módulo Itinerante de Identidad y Justicia, que acercará servicios esenciales a la población, como la expedición de actas de nacimiento, matrimonio o defunción, así como asesorías jurídicas para iniciar juicios relacionados con la corrección de actas o el acceso a la justicia.

Firma del Convenio de Colaboración entre la Procuraduría Social del Estado de Jalisco y el Municipio de Guadalajara (Cortesía)

Durante la firma, Vero Delgadillo destacó la relevancia de esta iniciativa, al permitir que los tapatíos realicen trámites del registro civil sin necesidad de trasladarse a una oficina, lo que fortalece la justicia social en la ciudad. “Es una iniciativa que va a impactar a muchas personas; espero que en Guadalajara se traduzca en un impacto positivo a miles de personas”, comentó.

La Presidenta subrayó que la expedición de actas de nacimiento es clave para que las personas accedan a derechos básicos como la identidad, la educación y la salud, y agregó que muchos ciudadanos enfrentan complicaciones por errores o retrasos en sus registros. Con el módulo itinerante, además, se brindarán asesorías legales, proporcionando herramientas para que los habitantes puedan acceder a la justicia.

Por su parte, Héctor Pizano, Procurador Social del Estado, señaló que la iniciativa busca acercar los servicios a quienes más lo necesitan, especialmente en colonias de alta vulnerabilidad, y destacó que la colaboración entre el Gobierno del Estado y el Municipio permite eliminar barreras de acceso a la justicia, poniendo a las personas en el centro de las políticas públicas.

El director del Registro Civil de Jalisco, Luis Fernando Morales, recalcó que el módulo busca “ser más de territorio y menos de escritorio”, llevando los servicios directamente a la ciudadanía. Los trámites son totalmente gratuitos e incluyen actas de nacimiento, matrimonio, defunción o divorcio, así como acompañamiento legal en casos de corrección de actas o gestión de doble nacionalidad.

El regidor Víctor Hernández, presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos de la Niñez y Atención a la Juventud, señaló que este convenio representa un paso firme hacia una Ciudad más justa y solidaria, donde los derechos de las personas se transforman en realidades concretas, respondiendo a limitaciones de distancia, economía o falta de información que impiden a la ciudadanía ejercer plenamente su derecho a la justicia.

