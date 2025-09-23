Mujeres trans, hombres gays y mamás lesbianas trabajaron como legisladores por un día

. Parlamento de la Diversidad Sexual.

En la segunda edición del Parlamento de la Diversidad Sexual, realizado en el Congreso de Jalisco, mujeres trans, hombres gay, mamás lesbianas y otros integrantes de la comunidad LGBTIQ+ hicieron escuchar sus voces.

38 personas de la diversidad sexo genérica se convirtieron en diputados, legisladoras y diputades por un día.

Las propuestas fueron desde anular el pago por la rectificación de las actas de nacimiento, hasta la creación de una Fiscalía especial para atender delitos de odio.

Alegra, una mujer trans tapatía, propuso que quienes quieran cambiar su nombre y su género en su acta de nacimiento, no tengan que realizar pago alguno.

“Mi iniciativa de ley prevé la anulación del pago por modificación, rectificación de acta de nacimiento, por el ejercicio del derecho de identidad de género autopercibida, porque un derecho no debe estar limitado ni condicionado al dinero que pueda o no tener la ciudadanía”, expresó Alegra.

Ana Cecilia Orozco, quien es una mamá lesbiana, propuso el reconocimiento a las familias diversas en el Código Civil, sobre todo en beneficio de las infancias para que vivan con igualdad de derechos.

“Somos familias que no tienen un respaldo jurídico en el estado de Jalisco. El simple hecho de pertenecer a una familia de dos mamás o dos papás o algo fuera de la heteronormatividad, nos pone en una desigualdad de derechos jurídicos que atentan contra la dignidad humana, pero esto no solo violenta a las personas adultas que conformamos estas familias, sino que atenta contra sus infancias, contra el interés superior del menor”, precisó.

Ángel Pimentel Pinedo, presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología, propuso crear la Ley Integral para la Prevención y Atención del VIH en Jalisco. La idea es que se atienda en forma especial a la comunidad LGTIQ+, ya que tienen mayor riesgo de contagio de VIH o de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

“En nuestro país, el problema es una epidemia concentrada. ¿Qué quiere decir esto? que existen poblaciones que se encuentran mayormente afectadas por la misma. Según el ONUSIDA en México para 2022 la prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo con otros hombres, era de 12.4%, es decir, 12 de cada 100 viven con VIH. De hombres trabajadores sexuales, 6.15% de mujeres trans 8.2%, es decir 8 de cada 100 mujeres trans viven con VIH”, explicó.

Hubo más de 38 propuestas en la sesión y la legisladora de MC. Montserrat Pérez Cisneros, hizo un compromiso de tomar en cuenta las ideas, las críticas y las demandas que expresaron quienes trabajaron como legisladores por un día.

“Sí, por supuesto, esa es la idea (tomarlas en cuenta). Aquí está la diputada Candelaria Ochoa, que también está escuchando. Cada una de las diputaciones tendrá interés en una iniciativa o en varias. Creo que quienes están aquí tienen interés de impulsar esta agenda”, dijo la emecista.

El Parlamento de la Diversidad Sexual tuvo 54 aspirantes y 38 personas resultaron seleccionadas para presentarse como legisladores y legisladoras durante un día.