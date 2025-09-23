Tlaquepaque impulsa programa ambiental con más de 15 mil estudiantes

Con la finalidad de fomentar la conciencia ecológica en las nuevas generaciones, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque implementa el programa “Creadores de Esperanza”, mediante el cual se ha trabajado con cerca de 15 mil alumnos de 50 planteles educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria.

El jefe de Educación Ambiental, Carlos Vázquez Muñoz, subrayó la importancia de promover desde edades tempranas una cultura de responsabilidad ambiental que permita formar ciudadanos conscientes y participativos.

“Este programa no solo fomenta la conciencia ecológica en las y los estudiantes, también genera una cultura de responsabilidad ambiental que se comparte con sus familias y comunidades”, afirmó.

Las actividades incluyen talleres, teatro guiñol y dinámicas participativas, en los que niñas, niños y jóvenes aprenden sobre reciclaje, ahorro de agua y energía, biodiversidad y manejo de residuos.

Vázquez Muñoz explicó que, como parte de las dinámicas, se reutilizan envases de PET, una parte se transforma en flores pintadas que simbolizan la polinización de jardines; otra se emplea para la elaboración de huertos escolares, donde los estudiantes germinan semillas y cosechan alimentos como cebolla, pepino, rábano y jitomate.

Hasta el momento, el programa ha llegado a colonias como El Refugio, Las Juntas, Las Liebres y San Martín de las Flores, con la meta de alcanzar todos los planteles educativos del municipio.

Con estas acciones, el Ayuntamiento busca consolidar un modelo de educación ambiental que contribuya a un futuro más limpio y sostenible.