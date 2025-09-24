Aprueban que Lemus ceda tres terrenos para el Programa de Vivienda para el Bienestar

Gabriela Cárdenas, diputada de MC y quien presidió la sesión de la Comisión de Hacienda. El PAN votó en abstención.

La Comisión de Hacienda del Congreso autorizó al gobernador Pablo Lemus Navarro entregar en donación tres inmuebles de propiedad estatal: dos a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y uno al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), para destinarlos al Programa de Vivienda para el Bienestar.

Los inmuebles están ubicados en los municipios de El Salto, Autlán de Navarro y Tepatitlán de Morelos, y las donaciones quedan condicionadas a que sean utilizadas exclusivamente para la construcción de viviendas de interés social, explicó la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda.

“Estas donaciones que se autorizan quedan sujetas a la condición de que estos inmuebles serán utilizados únicamente para la construcción de viviendas de interés social, en el marco del programa Vivienda para el Bienestar. También será causa de revocación que estos inmuebles sean destinados total o parcialmente a un fin distinto al autorizado. Las contribuciones, honorarios y demás gastos que se requieran por la formalización de estas donaciones que se autorizan correrán a cargo del gobierno del estado”, explicó Gabriela Cárdenas.

El coordinador de los diputados de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, expresó su voto a favor de la donación de los tres terrenos al gobierno federal. “Para nosotros sí es importante tratar de incentivar lo más pronto que se pueda el tema de la vivienda. Este es un programa nacional y todos sabemos que cuando hay posibilidad de sumar esfuerzos entre el gobierno federal y el estatal, se pueden lograr de manera decidida algunas metas”, dijo.

La coordinadora de la bancada del PAN, Claudia Murguía Torres, señaló que la cesión de los terrenos es para que Pablo Lemus “quede bien” con la presidenta Claudia Sheinbaum, a cambio “de nada”. Y dijo que no estaba de acuerdo en que el gobierno de Jalisco pague todos los derechos para ceder los terrenos.

“Llama mucho la atención que todos los gastos que se generen por las donaciones, van a correr a cargo del estado, cuando generalmente este tipo de gastos son a cargo del donatario o del receptor. Yo entiendo que es muy popular para el gobierno del estado decir que sí están a favor de construir viviendas de interés social en el estado, sería impopular para el gobernador decir que no, pero no hay que dejar de lado que de fondo la política del gobierno federal en el tema de la vivenda social tiene muchas aristas y tiene muchos cuestionamientos”, apuntó.

En El Salto, los predios se ubican en el “fraccionamiento La Loma”, con una superficie de 5 mil 212 metros. En Autlán, el terreno de 5 mil 893 metros cuadrados se localiza en el “fraccionamiento Castellón” y en Tepatitlán, la superficie de 19 mil 098 metros está en la calle Bosque de Chapultepec, a un costado del “fraccionamiento Los Adobes”.

La diputada del PAN señaló que en esas zonas habitacionales ya hay inconformidad de algunos vecinos, pues sus propiedades pueden bajar su plusvalía pues ahora tendrán cerca casas de interés social.