Clausuran anexo en Lomas del Gallo; Fiscalía investiga privación ilegal de la libertad

Clausura de anexo en Guadalajara

Como parte de las indagatorias sobre un posible caso de privación ilegal de la libertad, la Fiscalía de Jalisco realizó un operativo en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Lomas del Gallo, al oriente de Guadalajara.

La Fiscalía señaló que con apoyo de la Comisión para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL), así como del área de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara, se atendió a más de cien internos, entre los que había menores de edad.

“Tras el operativo, COPRISJAL suspendió el establecimiento por exceso de usuarios, presencia de plagas y sanitarios insuficientes, mientras que la autoridad municipal procedió a su clausura también por exceso de usuarios”, informó la Fiscalía.

Se detalló que en el centro de rehabilitación fueron encontrados 101 adultos y 14 menores de edad, y que Las personas adultas fueron reintegradas a sus familias, mientras que los menores de edad quedaron a disposición de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.

“La totalidad de los internos fue cotejada con las bases de datos de órdenes de aprehensión y de denuncias por desaparición, sin embargo, no hubo coincidencias. Del mismo modo, no se registraron detenciones por el delito investigado, por lo que continuarán las investigaciones para esclarecer los hechos denunciados”.

En el operativo estuvo presente personal de vinculación de la Vicefiscalía en Derechos Humanos y de Investigación para Prevenir y Sancionar el Delito de Tortura, quien orientó a las personas internas sobre sus derechos y qué hacer en caso de ser víctima de algún delito.

La Fiscalía agrego que estos operativos “continuarán realizándose en diferentes municipios, esto con el fin de salvaguardar la seguridad y preservar los derechos de las personas, así como investigar y perseguir los delitos que sean de su competencia”.