Secreto a voces: escuadrones paramilitares, grupos de choque y guardias con instrucción policiaca en La Luz del Mundo

Se les ve en los eventos organizados por la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM), en especial en la denominada “Santa Cena” o “Santa Convocación”, que se celebra en agosto en la Colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara, en donde está erigido el templo monumental que caracteriza a esa congregación.

En su mayoría son hombres jóvenes, con pantalones tácticos (ajustados y con muchas bolsas) de color oscuro, botas tipo militar, playeras blancas e incluso en ocasiones llevan boinas y toletes.

En las pasadas fiestas de agosto de este 2025, se les vio en los puntos en donde estaba cerrada la Avenida Pablo Valdez acompañando a los agentes de tránsito, para encargarse de intervenir cuando algún automovilista trataba de pasar a la fuerza, y evitar que los policías viales tuvieran que desgatarse en ese tipo de altercados y no expusieran su integridad.

Fuentes de seguridad pública dijeron a La Crónica de Hoy que la existencia de grupos internos de vigilancia, con preparación táctica o paramilitar, es un secreto a voces en la Colonia Hermosa Provincia y que incluso ese es un factor que incide en la baja criminalidad en dicha zona del oriente de la capital de Jalisco.

La existencia de esos grupos de choque se remonta a varias décadas, cuando dirigía a la religión el “Hermano Samuel Joaquín” y presuntamente recibían adiestramiento en ciertos terrenos de la colonia, aledaños al templo, en los que ahora hay edificios. En la actualidad esos escuadrones continúan, integrados por fieles de la religión que no reciben paga y que forman parte de manera voluntaria.

Una fuente de la Colonia Hermosa Provincia señaló que uno de esos comandos o escuadrones de choque es conocido como “Grupo Jericó” y otro está denominado “Grupo Yasser”.

De estas agrupaciones son extraídos elementos que prestan servicio de escolta o guardaespaldas para los integrantes de la cúpula de la iglesia.

Otros se encargan de vigilar los templos, con guardias que cubren las 24 horas del día, o los domicilios particulares de los familiares de la familia que dirige a LLDM.

Incluso en el pasado desfile del 16 de septiembre en la Hermosa Provincia se hizo alarde del equipo de seguridad interna de la iglesia, cuyos integrantes participaron en el evento con un simulacro de reacción a un intento de secuestro.

Este miércoles 24, se dio a conocer que en Michoacán fueron detenidos 38 hombres en un supuesto campo de adiestramiento militar vinculado a la LLDM, en el municipio de Vista Hermosa cerca de la frontera con Jalisco.

Autoridades locales y federales decomisaron armas blancas, 19 réplicas de armas de fuego, equipo táctico y simuladores de explosivos, así como una pistola 9 milímétros real. Entre los detenidos se encuentran hombres de diferentes estados: Jalisco, Nayarit, Guerrero y Estado de México, así como un ciudadano estadounidense.