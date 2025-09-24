Vero Delgadillo anuncia inversión de 4.5 mdp en Lomas del Paraíso

La presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, anunció una inversión de 4.5 millones de pesos para la colonia Lomas del Paraíso, destinada a fortalecer la Comunidad de Cuidados La Barranca de Huentitán.

Martes Comunitario en Lomas del Paraíso (Cortesía)

Durante el Martes Comunitario, la alcaldesa detalló que los recursos se aplicarán en tres rubros principales: 500 mil pesos para banquetas, 2 millones de pesos para la rehabilitación del centro comunitario —incluyendo techos, auditorio y mantenimiento general— y 2 millones de pesos adicionales para intervenir el comedor comunitario, una de las solicitudes más recurrentes de las y los vecinos.

“Estos espacios se integran a la Comunidad de Cuidados La Barranca de Huentitán”, subrayó Delgadillo al destacar que las obras comenzarán en los próximos días.

Como parte de la política de cuidados, la directora de Cuidados de Guadalajara, Mariana Orozco, anunció que el próximo 3 de octubre se llevará a cabo en la colonia una jornada de salud visual, en la que participarán la Dirección de Educación y la Escuela de Optometría.

La jornada incluirá estudios de la vista para la detección de problemas de visión, entrega de lentes y diagnóstico de otros padecimientos oculares.

“En el Gobierno de Guadalajara construimos el programa de cuidados para cuidar de ustedes”, puntualizó Delgadillo.