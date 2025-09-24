El Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, inauguró oficialmente las Jornadas de Cercanía Ciudadana 2025, un espacio orientado a fortalecer el vínculo entre sociedad e instituciones públicas. Las actividades se desarrollarán del 23 al 25 de septiembre en distintas sedes académicas y culturales de la ciudad.

Zapopan inaugura las Jornadas de Cercanía Ciudadana 2025 (Cortesía)

El objetivo central de estas jornadas es fomentar la reflexión y el diálogo en torno al papel de la ciudadanía en la toma de decisiones colectivas, con la participación de representantes de la academia, la sociedad civil organizada y asociaciones vecinales.

Las actividades incluyen conferencias, talleres y dinámicas en torno a temas como la importancia de la participación ciudadana, empoderamiento ciudadano, la participación desde la niñez a través de un concurso de dibujo, y debates sobre el futuro de la justicia en México tras las elecciones, la innovación municipal y la definición de problemas públicos.

Las sedes participantes son la Terraza del Piso 4 del Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ), el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), el Tecnológico de Monterrey, el Centro Cultural Constitución, el Foro Cometa y la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA).

El alcalde Juan José Frangie Saade destacó que este tipo de ejercicios permiten escuchar directamente a las y los ciudadanos sobre las necesidades en las colonias. “Vivimos en un contexto de polarización. Lo único que va a sacar adelante a este país es la ciudadanía, y en este caso, las y los zapopanos. Yo creo que estos diálogos, con voces como Denisse y Diego, nos va a ayudar mucho a abrir la mente”, expresó.

Zapopan inaugura las Jornadas de Cercanía Ciudadana 2025 (Cortesía)

Por su parte, Ana Isaura Amador Nieto, coordinadora general de Cercanía Ciudadana, resaltó que estas jornadas reflejan el compromiso de la actual administración con ser un gobierno cercano, que escucha y construye junto con la ciudadanía.

La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, reconoció a Zapopan como un referente en esta materia y subrayó que el ejercicio servirá como modelo para impulsar la agenda de participación ciudadana a nivel estatal.

Como parte del acto inaugural, se llevó a cabo el Diálogo Empoderamiento Ciudadano, encabezado por Denise Dresser y Diego Petersen, quienes invitaron a reflexionar sobre el poder transformador de una sociedad informada y crítica.

Las Jornadas de Cercanía Ciudadana buscan consolidarse como un ejercicio de construcción colectiva, generando herramientas de empoderamiento que fortalezcan la democracia de manera cercana, inclusiva y activa.