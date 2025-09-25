Debaten diputados de oposición y MC por el proyecto de un doble piso en López Mateos Sur

Diputada Mariana Casillas

Durante la sesión del Congreso, 18 diputados se posicionaron en contra de que el gobierno de Jalisco construya un segundo piso en la avenida López Mateos Sur.

Las diputadas de Futuro, Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas, recibieron el respaldo de las bancadas de Morena, PRI, PT, PVEM y Hagamos, quienes pidieron hacer un exhorto a la Secretaría de Transporte y al Imeplan para ya no hacer consultas y acatar las mesas de diálogo de 2023.

Los 13 diputados de las bancadas de MC y del PAN perdieron la votación.

La legisladora Mariana Casillas dijo que MC apoya un modelo de ciudad que ya está colapsado

“Este voto en contra frente al exhorto que hicimos para la cancelación del proyecto de segundo piso en López Mateos, es un evidente acto de complicidad de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) a un proyecto que es completamente inviable. Están renunciando a ejercer un papel del Congreso como un contrapeso y reducen esta soberanía a una simple oficialía de partes del gobernador en turno, que es su gobernador”, expresó Casillas.

Las legisladoras de MC, Alejandra Giadans y Mónica Magaña, presidenta y vocal de la Comisión de Movilidad, afirmaron que “hay que esperar a que corran” los Diálogos por la Movilidad Sustentable convocados por el gobernador Pablo Lemus.

“No es que estemos en contra…más bien ellas están en contra de las y los ciudadanos. No sé si sepan que ahorita hay una consulta ciudadana abierta. No se está diciendo que se va a hacer un segundo piso, simplemente se le está preguntando a las y los ciudadanos que es lo que quieren”, respondió Alejandra Giadans.

“Sabemos que un exhorto da discurso, pero en Movimiento Ciudadano y en los gobiernos que representamos, no nos gusta nada más dar discursos, nos gusta dar soluciones integrales, técnicas y sociales y ahí es donde vamos a continuar en las mesas abiertas, para que, de la mano de ciudadanos, de la sociedad civil y de técnicos, se tomen las decisiones para garantizar efectivamente el derecho humano a la movilidad”, dijo Mónica Magaña.

La representante de Futuro, Tonantzin Cárdenas, manifestó que MC solo tiene el respaldo de los empresarios y de los constructores para hacer un viaducto elevado en López Mateos.

“No le han cumplido a la gente en diez años, independientemente de eso, que hoy vengan a repetir las mismas mentiras cuando la ciudadanía ya decidió 98% de las personas dijeron no a un segundo piso, solo el 2% votó a favor. Por favor seamos sinceros, que la CMIC y la Coparmex estén a favor, sigue siendo su mismo gobierno”, puntualizó Cárdenas.

De esta forma, el Congreso le pedirá también a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), y a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara (AMIM) a que acaten los resolutivos de 2023 en los que la mayoría se opone a un segundo piso en López Mateos Sur.