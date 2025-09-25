Investigan a acusado por feminicidio; dice que oyó voces que le ordenaron cometer el crimen

El agresor fue dejando manchas con la sangre de la víctima

Una joven nutrióloga, oriunda de Puerto Vallarta, murió asesinada la medianoche del pasado martes en una finca de la Colonia Paseos del Sol, en el municipio de Zapopan; el presunto agresor, un hombre de 18 años, fue sometido por vecinos de la zona. Según las primeras investigaciones, el señalado como feminicida reconoció haber cometido el crimen después de que escucho voces que así se lo ordenaron.

De acuerdo con información extraoficial, la víctima era Daniela Juliette R, de 23 años de edad, quien también se desempeñaba como instructora en un gimnasio.

Su presunto asesino está identificado como Marco Alexander “N”, de 18 años, al parecer vecino de Tonalá.

El señalado como feminicida confeso narró que la noche del martes escuchaba música del género black metal, cuando percibió voces que le ordenaban privar de la vida a alguien.

Entonces, el sujeto salió para tomar un camión urbano que lo llevó hasta el periférico, ya en territorio de Zapopan, por donde comenzó a deambular en busca de una víctima.

De una manera que aún no está clara, el joven, quien presuntamente vestía todo de negro y llevaba puesta una capa del mismo color, ingresó al segundo piso de una casa particular en la Calle Pegaso, cerca del cruce con Circunvalación Sur, en Paseos del Sol, en donde sorprendió a la nutriologa Daniela Juliette y le asestó varios golpes con un cuchillo de montaña.

Al escuchar los alaridos de la muchacha que estaba siendo atacada, varios vecinos acudieron a ver lo qué pasaba. El agresor quebró el vidrio de una ventana y saltó para escapar corriendo.

El presunto agresor. Dice que escuchó voces que le ordenaron el crimen

El presunto asesino llegó a Circunvalación Sur y a su paso fue dejando manchas con la sangre de su víctima. A final de cuentas, las personas que fueron en auxilio de la afectada lograron someter al agresor.

El sujeto fue entregado a la Policía de Zapopan. El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, señaló que el arrestado al parecer estaba bajo el influjo de las drogas y que había dicho que escuchó las órdenes de cometer el delito al estar oyendo música.

El funcionario no precisó el género musical pero trascendió que era black metal. El Ministerio Público determinará la situación jurídica del detenido.