Para recibir dinero fresco, el SIAPA debería aplicar “borrón y cuenta nueva” a pequeños deudores

Itzul Barrera

Que los pequeños deudores habitacionales del SIAPA, con deudas que van entre diez mil y quince mil pesos, formen parte de un programa “borrón y cuenta nueva” para permitirles que se pongan al corriente y dejen de ser usuarios morosos, propuso la diputada de Morena, Itzul Barrera Rodríguez, durante la sesión del Congreso local.

La legisladora, quien forma parte de la Comisión de Hacienda, señaló que con esa iniciativa miles de personas podrían reanudar sus pagos y el SIAPA recibiría dinero fresco.

“De esa forma empieza de cero el SIAPA a cobrar las deudas, porque eso es lo que a la gente le pesa tanto. Van y quieren abonar 2 mil pesitos y le dicen ‘no, señora debe diez mil’. La señora no va a regresar, porque en ese momento tenía dos mil pesos para pagar ‘agárrenselos’, se están quejando de que no tienen dinero para la reestructura, pues lo que la gente quiera pagar es bueno y suficiente por ahora y así hay que ir reestructurando al SIAPA”, expresó.

“La gente quiere pagar y los mismos trabajadores del SIAPA vinieron a platicar con nosotros y nos dijeron ‘agarrénle el dinero, mil o dos mil pesos, porque eso nos sirve para poder reparar las fugas, por eso creo que esa iniciativa debe tomarse en cuenta”, expuso.

La iniciativa que propone reformas a la Ley de Aguas del Estado de Jalisco incluye autorizar descuentos permanentes a adultos mayores y personas con discapacidad.

Itzul Barrera precisó que el SIAPA también debería no cobrar el agua a los usuarios cuando les suministra agua turbia o de mala calidad. En este momento, en algunos casos se ha otorgado 50% de descuento.

La legisladora de Morena señaló que en su iniciativa que el organismo operador del agua establezca bloques escalonados de consumo con cuotas diferenciadas y pide que se obligue en la ley al SIAPA a realizar rendición de cuentas semestrales.

En la Comisión Tarifaría del SIAPA se propone el ingreso para los representantes de los dos sindicatos de trabajadores.