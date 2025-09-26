Colectivos no avalan posible remodelación de la glorieta de los Desaparecidos

Glorieta de las y los Desaparecidos, en el cruce de Niños Héroes y Chapultepec. Desde 2018, los colectivos se apropiaron del espacio público para socializar el problema de la desaparición de personas.

Diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas pidieron al Congreso local que se ponga freno al interés del Ayuntamiento de Guadalajara por “remodelar” la glorieta Niños Héroes, conocida hoy como de las y los Desaparecidos.

El tema lo abordó la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, presidenta de la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas, quien dijo que es inaceptable que se vaya a intervenir el sitio, con el pretexto del Mundial de Futbol 2026, porque ahí hay mantas, losetas y posters de personas que han desaparecido en Jalisco, las cuales deben respetarse por la autoridad.

“Desde inicios de esta semana y ante la posibilidad sumamente revictimizante e insensible, un número importante de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han hecho un llamado para defender un espacio hoy icónico de la lucha por la memoria en el Área Metropolitana de Guadalajara: la Glorieta de las y los Desaparecidos y es que se advierten proyectos de intervenciòn gubernamental con el fin de generar -otra vez- embellecimiento urbano y plusvalía turística”, aseveró.

La legisladora dijo que el “amago” de remover fichas, losetas y carteles, para que la ciudad se vea mas bonita y el turismo sea mas amigable, “es un grave insulto para las familias”.

Cárdenas Méndez advirtió que si se concreta el proyecto de restaurar la glorieta de las y los Desaparecidos, los colectivos de familias y la sociedad civil, se van a oponer a cualquier intervención que altere la instalación de losetas y mantas en ese espacio público.

“Bajo el pretexto del Mundial de Futbol, las prioridades se reacomodan -al parecer- y anteponen la estética y relegan la lucha. Cada ficha que intenten quitar, tendrán la resistencia colectiva de volverse a colocar y a ver quién se cansa primero, si el gobierno de quitar las fichas o los familiares y las víctimas indirectas de seguir buscando, exigir verdad y justicia todos los días de su vida”, advirtió.

La legisladora explicó que “la memoria es la única posibilidad hacia una sociedad digna” y agregó que como dijo el poeta Javier Sicilia, “las madres buscadoras son la reserva moral de este país y no podemos permitir que se acabe”.