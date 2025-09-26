Congreso de Jalisco aprueba iniciativa para intensificar campañas contra el cáncer de mama

El Congreso del Estado de Jalisco aprobó este 25 de septiembre la iniciativa presentada por la diputada Yussara Canales González, originaria de Puerto Vallarta, que busca fortalecer las campañas de sensibilización, prevención y detección oportuna del cáncer de mama, principal causa de muerte entre mujeres en México.

La propuesta establece que la Secretaría de Salud Jalisco y los 125 ayuntamientos del estado coordinen jornadas de salud con módulos itinerantes de mastografías móviles y refuercen las campañas de difusión sobre la importancia de la autoexploración y la exploración clínica anual.

“Cada año son más las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, y con ello llegan el miedo y la incertidumbre, no solo para la paciente, sino también para sus familias. Tenemos la responsabilidad de darles herramientas para detectarlo a tiempo y salvar vidas”, recalcó la diputada Canales.

De acuerdo con cifras nacionales, entre 22 y 30 mujeres mueren cada día a causa de esta enfermedad. Ante este panorama, la legisladora enfatizó que las campañas deben llegar también a las comunidades más alejadas, donde muchas veces no existen recursos ni personal médico suficiente.

“No podemos permitir que la falta de acceso a servicios de salud sea una sentencia. Queremos que los módulos de mastografías lleguen a cada rincón de Jalisco, para disminuir la desigualdad entre las mujeres de la ciudad y las de las zonas rurales”, afirmó.

El acuerdo legislativo aprobado establece tres puntos clave: solicitar a la Secretaría de Salud la organización de jornadas de salud con mastografías móviles y campañas de sensibilización; pedir a los 125 municipios que emprendan campañas de información sobre autoexploración, exploración clínica y mastografías; e instruir a la Secretaría General del Congreso dar seguimiento y remitir el acuerdo a las autoridades correspondientes.

Con esta iniciativa, Jalisco se suma al esfuerzo global por reforzar la prevención y detección del cáncer de mama, en el marco de octubre, mes de la lucha contra esta enfermedad.

La diputada concluyó con un mensaje dirigido a las mujeres jaliscienses: “La salud no debe ser un privilegio, debe ser un derecho real y cercano para todas. El cáncer de mama no espera, y nosotras tampoco podemos esperar para actuar”.