Silem García: de las fotos con Lemus a la ficha roja ‘retocada’ de la Interpol

Silem García Peña hasta hace poco tiempo era uno de los empoderados integrantes de la cúpula de la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM), la religión fundada en el año 1926, hace casi un siglo, en Guadalajara, por Eusebio Joaquín González, un militar desertor nacido en Colotlán Jalisco, quien por supuesta influencia divina, cambió su nombre de pila por el de Aarón.

Cuando ocurrió la aprehensión de Naasón Joaquín García - nieto del fundador de la congregación- en el Aeropuerto de Los Ángeles, en junio de 2019, Silem García era portavoz de la iglesia y había fungido como apoderado legal.

De hablar fluido y con estudios de posgrado, Silem era además uno de los tantos perfiles que LLDM ha sabido posicionar en partidos y cargos gubernamentales de las más variadas extracciones e ideologías.

Silem, nombre que deriva de una raíz hebrea que se traduce como “recompensar” -entre otros significados-, fue regidor por el Partido Verde Ecologista de México en su natal Xalapa, Veracruz, y luego candidato a diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano.

Foto de Silem García con el entonces alcalde Guadalajara Pablo Lemus. Noviembre de 2022. @Silemgarcia

En sus redes sociales solía postear fotografías con políticos de diferentes extracciones, que fueron obtenidas gracias a su función en LLDM. Lo mismo apareció con el gobernador priista de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Díaz -asesinado después de su mandato, en diciembre de 2020 en Puerto Vallarta- que con Pablo Lemus Navarro, cuando éste era alcalde de Guadalajara. Incluso compartió una imagen en donde sonríe junto con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego de que éste lograra la reelección en febrero de 2024.

Y fue precisamente una de las selfies con las que hizo alarde de su cercanía con la crema y nata de la política, la foto con Lemus, la que fue rasurada para desaparecer al gobernador de ella y usarla en la ficha roja que este 25 de septiembre emitió la Interpol, señalándolo como uno de los cinco coacusados de Naasón Joaquín García, el “Apóstol de Jesucristo”. Ahora, Silem está considerado prófugo de la justicia en los Estados Unidos, el país más poderoso del orbe.

La foto con Pablo Lemus fue recortada para difundir la ficha roja de la Interpol

A raíz de la detención de Naasón Joaquín, Silem -quizá buscando una recompensa- se erigió en el más férreo defensor del máximo dirigente de esa religión, quien cumple condena de 16 años ocho meses en la cárcel.

Durante seis años, Silem hizo apología del “Siervo De Dios” -como igual se le conoce a Naasón-, esgrimió que todo eran calumnias y blandió el argumento de una persecución religiosa, pese a que el propio líder de LLDM confesó ser culpable de los delitos de índole sexual en agravio de víctimas pertenecientes al credo, que le formuló la Fiscalía de California.

Con el gobernador priista Aristotéles Sandoval. @Silemgarcia

Pero el 10 de septiembre de este 2025, en una nueva acusación, levantada ahora por la Fiscalía del gobierno federal norteamericano, a través de su oficina en el Distrito Sur de Nueva York, el obstinado defensor pasó a ser acusado. Silem García Peña fue imputado de que aprovechó su puesto como jefe de relaciones públicas de la LLDM para evitar que las víctimas de abuso sexual por parte de Naasón Joaquín, denunciaran los hechos ante las autoridades.

Formalmente, el ex director de Relaciones Públicas de LLDM debe afrontar cargos por conspiración de crimen organizado, pues la Fiscalía estadounidense lo ha incluido como parte de la red delincuencial que presuntamente esa congregación religiosa forjó de manera paralela a la iglesia. Silem podría recibir una condena de 20 años.

Con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. @Silemgarcia

ASESINATO DE LA MUJER CON LA QUE TUVO UN HIJO

Silem García Peña está casado con Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, actual regidora de Xalapa por el partido Morena. Sin embargo, se sabe que tiene un hijo con otra feligrés de LLDM, Sibia Diblaim Orozco Alegría, quien fue asesinada la noche del martes 3 de noviembre de 2020, en su casa de la calle Jerusalem, cerca del cruce con Nazareth, en la Colonia Hermosa Provincia, de Guadalajara, a una cuadra de donde está el templo sede internacional de la religión.

Sibia, de 29 años, se hallaba en la cocina de su casa cuando afuera se pararon dos vehículos; de uno de ellos, descendió un hombre armado que ingresó a la vivienda y le disparó cuatro veces.

El asesino huyó auxiliado por quienes aguardaban por él en los automóviles. En la escena del crimen quedaron indicios de bala calibre .380.

Después del crimen se difundió la relación que la víctima había tenido con Silem García y se supo también que trabajó un tiempo en Veracruz. Además, se hizo público que fue “asistente” de Naasón Joaquín García. Sobre el caso la Fiscalía de Jalisco informó que seguía “varias líneas de investigación, una de ellas de carácter patrimonial, las otras relacionadas con algunas actividades propias de esta joven”.

La muerte de Sibia Orozco no ha sido aclarada. Sus asesinos están impunes. El móvil de su asesinato sigue en la incógnita.