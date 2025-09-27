Más de 5 mil 500 personas atendidas en el nuevo Centro de Imagenología y Laboratorio Médico de Tlaquepaque

Con el objetivo de brindar más y mejores servicios de salud a la población, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque puso en marcha el Centro de Imagenología y Laboratorio Médico en la Cruz Verde Marcos Montero. Desde su inauguración en abril de este año, más de 5 mil 500 personas se han beneficiado con los estudios médicos que ahí se realizan a bajo costo.

El espacio opera las 24 horas y ofrece estudios a bajo costo, con descuentos para adultos mayores y personas con discapacidad (Cortesía)

La secretaria de Salud de Tlaquepaque, Evangelina Torres Vázquez, destacó que el centro cuenta con equipo de primera generación y permanece abierto las 24 horas del día, al igual que el área de urgencias.

“Es un centro que dispone de un laboratorio, un servicio de rayos X y un tomógrafo. Cuando alguien requiera un examen de laboratorio, una radiografía, una tomografía o una mastografía, ya sea por disponibilidad de tiempo o por una urgencia, el centro estará abierto”, subrayó.

Torres Vázquez precisó que los servicios tienen cuotas de recuperación accesibles, y que las personas con discapacidad y adultos mayores reciben un 50% de descuento en los estudios que requieran.

El Centro de Imagenología ofrece radiografías simples de cráneo, columna cervical, hombro, brazo, tórax, abdomen, fémur, rodilla, tobillo y pelvis, entre otros. En el área de laboratorio, se realizan análisis como biometría hemática, químicas sanguíneas, exámenes generales de orina, pruebas de embarazo, detección de enfermedades de transmisión sexual y pruebas antidoping.

“Sin duda, el laboratorio cuenta con los reactivos necesarios para llevar a cabo todos estos servicios y pruebas, los cuales apoyan en la toma de decisiones al momento de emitir un diagnóstico médico”, explicó la funcionaria.

El Centro de Imagenología y Laboratorio Médico de los Servicios Médicos Municipales de Tlaquepaque se encuentra en avenida Marcos Monteros Ruíz No. 959, colonia La Capacha.