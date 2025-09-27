Oficial Vial se recupera tras ser atropellada en operativo ‘Salvando Vidas’ en Zapopan

. El equipo operativo fue afectado, un poste de alumbrado público fue derribado y un árbol resultó destruido.

Durante la instalación del operativo “Salvando Vidas” en Avenida Patria, la oficial María Fernanda De la Cerda Robles fue atropellada en cumplimiento de su deber, en el tramo comprendido entre las calles Boticelli y Tiziano, en la colonia Vallarta La Patria.

Mientras el personal de la Policía Vial realizaba maniobras para colocar el módulo del operativo, un vehículo que circulaba de norte a sur se detuvo al percatarse de la presencia del operativo. Sin embargo, el conductor que venía detrás no logró frenar a tiempo, provocando un choque por alcance. El impacto hizo que el segundo vehículo perdiera el control, desviándose y atropellando a la oficial.

Los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y trasladaron a la oficial a la Clínica 89 del IMSS. Su estado de salud se reporta como regular, con golpes en diversas partes del cuerpo.

El incidente también dejó daños materiales: el equipo operativo fue afectado, un poste de alumbrado público fue derribado y un árbol resultó destruido. La circulación en sentido norte a sur de Avenida Patria fue cerrada temporalmente para atender el percance y retirar los escombros.

Ambos conductores fueron retenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Se confirmó que ninguno conducía bajo los efectos del alcohol.

La Comisaría de la Policía Vial reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección de su personal operativo, fortaleciendo acciones preventivas para reducir siniestros viales y salvaguardar la integridad de todos.