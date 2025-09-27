Zapopan clausura con éxito la Semana Americana del Deporte 2025

Durante ocho días, Zapopan se convirtió en sede de eventos deportivos y recreativos de talla internacional con la celebración de la Semana Americana del Deporte 2025, que ofreció rodadas nocturnas, foros especializados, actividades para niñas y niños, el Urban Games y la tradicional Carrera de la Independencia.

Clausura De La Semana Americana Del Deporte En Zapopan 2025 (Cortesía)

Alberto Restrepo Hernández, encargado del despacho y director ejecutivo administrativo y financiero del Consejo Municipal del Deporte (Comude), destacó que el encuentro superó las expectativas y posicionó a Zapopan en el escenario internacional.

“Creo que logramos el objetivo más importante: promover el deporte, la actividad física y la recreación dentro del municipio. Esta alianza interinstitucional con el Gobierno de Jalisco, el Ayuntamiento de Zapopan y el Consejo Municipal del Deporte nos permitió llevar a cabo actividades de calidad internacional, como el Urban Games y el primer Foro Internacional de Actividad Física, que contó con la presencia de especialistas de países como España, Uruguay, Argentina, Puerto Rico, Colombia y México”, señaló.

La clausura incluyó actividades recreativas para niñas y niños, así como la Carrera de la Independencia, que alcanzó la meta de 5 mil corredores proyectada por la organización.

Restrepo Hernández subrayó que esta edición marca el inicio de una ruta estratégica hacia la candidatura de Zapopan como Capital Americana del Deporte en 2027, presentada recientemente por el Presidente Municipal, Juan José Frangie Saade.

“Este es el inicio de un camino que nos permitirá demostrar a nivel internacional de qué está hecho Zapopan. De aquí a mayo del próximo año trabajaremos para que, cuando se realice la evaluación, nos ganemos este galardón”, afirmó.

Por su parte, Isaura Amador Nieto, en representación del Gobierno de Zapopan, destacó el valor del trabajo en equipo para lograr metas de gran trascendencia.

“Además de que en Zapopan se hacen bien las cosas, sabemos hacerlas en equipo, y eso es algo muy valioso. Como bien dice nuestro Presidente, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. La ciudadanía es la principal beneficiada, pues gracias a este esfuerzo vivió experiencias que de otra manera no hubiera tenido, y logramos poner a nuestra ciudad en el ojo internacional”, dijo.

Finalmente, Amador Nieto felicitó a todas las dependencias, equipos de trabajo y aliados institucionales como el Code Jalisco, al afirmar que lo conseguido este año será la base para consolidar a Zapopan como referente deportivo en América.