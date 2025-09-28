Acompaña Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, a Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, en presentación de informe de actividades en Jalisco

Con un reconocimiento a la voluntad, respeto y disposición de trabajo de Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, para colaborar en coordinación Estado y Federación en favor de la ciudadanía, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, presentó su informe de actividades en la Plaza Bicentenario, en el municipio de Zapopan.

“Podemos venir de partidos políticos distintos, pero es muy importante que cuando estamos en el gobierno, nos coordinemos los Gobiernos Municipales, Estatales y el Gobierno Federal, y yo quiero agradecerle al Gobernador, porque ha habido mucha coordinación”, resaltó la Presidenta de México.

Durante el informe, denominado “La Transformación avanza en Jalisco”, la Presidenta de México anunció la intervención de las carreteras federales en el estado, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT); precisó que las obras comenzarán este mismo año con la Carretera Federal 80.

l Gobernador del Estado, Pablo Lemus, acompaña a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su Informe de Gobierno en Jalisco (ALICIA REYES)

Sheinbaum Pardo añadió que se encuentran analizando el proyecto del Acueducto Chapala-Guadalajara, para fortalecer la dotación de agua de calidad a las y los jaliscienses del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

También destacó que siguen en curso en la entidad el Centro de Diseño de Semiconductores, las acciones de saneamiento del Río Santiago, el proyecto del tren de pasajeros CDMX-Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara, así como la constucción del Puente Amado Nervo, para brindar mayor conectividad a Puerto Vallarta, Jalisco, con Bahía de Banderas, Nayarit.

En el evento estuvieron presentes autoridades federales, estatales y municipales, así como ciudadanía en general.