Condenan a ladrones de tienda de autoservicio a 7 años en prisión y a pagar $153 mil como reparación del daño

Un Juez de Control condenó a dos hombres que fueron encontrados culpables del robo a mano armada a la sucursal de una cadena de tiendas d autoservicio ocurrido en el año 2019.

La Fiscalía de Jalisco dio a conocer el veredicto del juzgador y señaló que los declarados como delincuentes son José Alejandro “N” y Gabriel “N” por el delito de robo calificado, en agravio de una negociación ubicada en un crucero de la carretera Mascota-Talpa.

“El Juzgado resolvió imponer a ambos acusados una pena de 7 años, dos meses y 12 días de prisión, además del pago de 153 mil 578 pesos por concepto de reparación del daño a favor de la empresa ofendida, en un procedimiento abreviado el pasado 23 de septiembre”, añadió la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron el 6 de octubre de 2019, en una tienda de autoservicio ubicada en el crucero que enlaza los municipios de Mascota y Talpa de Allende. con la carretera estatal 70.

Gabriel “N” fue quien amagó con un arma de fuego a las empleados y los encerró en la caja frigorífica del establecimiento. Por su parte, José Alejandro “N” obligó a otra de las víctimas a desactivar el sistema de circuito cerrado.

“En ese momento, aprovecharon para romper la tómbola de la tienda y sustraer el dinero acumulado, así como mercancía diversa, entre botellas de vino y cigarros, ascendiendo el monto total de lo robado a 127 mil pesos”, señaló la Fiscalía.

Sin embargo, la dependencia no aclaró cómo y qué autoridad realizó la detención de los ahora sentenciados ni cuándo comenzó a contar la pena que deben purgar en la cárcel.