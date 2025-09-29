Inhuman 20 cuerpos cuyos familiares carecían de recursos para el funeral

20 cadáveres que estuvieron en el Semefo tuvieron un funeral digno en Guadalajara

En apoyo a familias con dificultades económicas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la Fiscalía del Estado, inhumaron en un espacio digno del Panteón Guadalajara, a 20 personas fallecidas que por distintos hechos llegaron al Servicio Médico Forense.

El apoyo para estas personas incluyó tanto los servicios funerarios y la sepultura. Dos de las personas inhumadas eran originarias de los estados de Puebla y Baja California; los 18 restantes, de Jalisco.

En cada caso, las familias fueron notificadas para que se presentaran a la morgue para realizar el reclamo legal y se les entregaran los cuerpos, pero por la falta de recursos económicos, autorizaron que las dependencias estatales se encargaran de la inhumación.

El IJCF cubrió los gastos del Registro Civil para la expedición de las actas de defunción y anotaciones marginales, así como los servicios por parte de los sepultureros del Panteón Guadalajara.

En las instalaciones del IJCF, cada una de las personas fallecidas e identificadas fue colocada en un ataúd. Posteriormente, se realizó el traslado hasta el cementerio.

Ahí, se llevó a cabo la inhumación en tumbas verticales, de forma individual, plenamente ubicadas y donde sus familiares podrán acudir a visitarlos.

En la inhumación estuvieron presentes las familias de tres personas fallecidas, luego de ser notificadas e invitadas por la Fiscalía. También acudió personal de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco.

La inhumación se realizó luego de la aplicación de los diversos exámenes, como necropsia, antropología forense, odontología, criminalística, genética y lofoscopia.

En lo que va de la administración, es la segunda ocasión que se realiza la inhumación de las personas identificadas cuyos deudos carecen de los medios económicos para el entierro.