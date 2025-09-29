Lluvias matutinas generan caos vial e inundaciones en Guadalajara y municipios de Jalisco

El inicio de semana trajo consigo fuertes lluvias que se desataron a mitad de la noche, provocando inundaciones, cierres de vialidades y complicaciones en la movilidad de miles de personas.

Protección civil Jalisco (X)

La precipitación, que se prolongó durante la madrugada y la mañana, dejó afectaciones significativas en distintos puntos de la ciudad. A través de sus redes sociales, la Comisaría de la Policía Vial Jalisco informó que fue necesario cerrar parcialmente varias avenidas y pasos a desnivel debido a la acumulación de agua.

Entre los puntos más afectados se encuentran:

El retorno de Mariano Otero y Anillo Periférico.

El retorno de Anillo Periférico y avenida Belisario Domínguez.

La lateral de la avenida López Mateos y la calle Cruz del Sur, donde el nivel del agua alcanzó hasta 40 centímetros.

El paso a desnivel de Ávila Camacho y Juan Pablo II, que permanece cerrado mientras personal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan trabaja para desahogar la vía.

Además, otros puntos de la metrópoli con cierres parciales fueron:

Avenida Circunvalación y Félix Palavicini.

Paso a desnivel de Laureles y Ávila Camacho (ambos sentidos).

Cruce de Niños Héroes y Marcos Monteros.

Medrano y avenida Malecón.

López Mateos y Las Águilas (norte-sur).

Calzada Lázaro Cárdenas y Río Seco.

López Mateos y La Calma (ambos sentidos).

En el paso a desnivel de Periférico y López Mateos, un carril fue cerrado durante la mañana por un encharcamiento significativo, aunque minutos después fue reabierto a la circulación.

En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, vecinos denunciaron que el cruce de Pedro Juan Mirasou y Adolf B. Horn amaneció nuevamente bajo el agua, impidiendo la movilidad de los residentes. Este punto ha sido reiteradamente señalado como una zona crítica durante las lluvias.

Protección civil Jalisco (X)

La Policía Vial exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y considerar rutas alternas para evitar las zonas más afectadas. Aunque algunas vialidades ya fueron reabiertas conforme avanzó la mañana, el tráfico se mantuvo moderado con embotellamientos en varias zonas.

Daños en municipios del interior del estado

Las afectaciones no se limitaron al AMG. La Unidad de Protección Civil del Estado informó que en Tototlán, las intensas lluvias de la noche del domingo y madrugada del lunes provocaron el desbordamiento del río Tajo. El fenómeno dejó como saldo preliminar viviendas dañadas y vehículos arrastrados por la corriente. Aunque todavía se evalúa el conteo final de daños, autoridades locales ya trabajan en la zona con apoyo de dos unidades estatales y cuatro oficiales que colaboran en labores de rescate y traslado de personas a puntos seguros.

Esta mañana nuestros Oficiales apoyan a la población en Tototlán, donde el desbordamiento de un río ocasiona inundación en calles y viviendas.



Trabajamos coordinados y en respaldo a las autoridades municipales para llevar a las personas a puntos seguros. pic.twitter.com/mYQs2SOEbB — Protección Civil JAL (@PCJalisco) September 29, 2025

En Zapotlán del Rey también se registraron daños: al menos 12 casas sufrieron ingreso de agua, de las cuales seis presentan afectaciones en menaje, según reportes preliminares.

Protección Civil Jalisco informó que se mantienen desplegados equipos de atención en ambos municipios, en respaldo de las autoridades locales, para continuar con la evaluación de daños y brindar apoyo a las familias afectadas.