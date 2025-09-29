Pablo Lemus recorre colonias de Tototlán afectadas por inundaciones

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, visitó este lunes por la mañana el municipio de Tototlán, una de las localidades más golpeadas por la tromba registrada la noche del domingo y la madrugada de este lunes, que dejó al menos un centenar de viviendas bajo el agua.

Estamos en la colonia El Tajo, en Tototlán, para conocer los daños causados por la lluvia de anoche.



De aquí iremos al albergue y anunciaremos estado de emergencia, para poderles brindar apoyo rápidamente y que las familias tototlenses puedan resarcir los daños que tuvieron. pic.twitter.com/cMW6kFqUG3 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) September 29, 2025

Tras entregar apoyos en el municipio de El Salto, Lemus se trasladó de inmediato a la zona afectada para reunirse con las familias damnificadas.

“Cayó una tromba anoche muy fuerte, tenemos hasta este momento 100 familias afectadas y hay que estar cerca de ellas”, expresó el mandatario, quien explicó que tuvo que cancelar su agenda programada para priorizar la atención en Tototlán.

El Gobernador recordó que en días recientes también estuvo en Puerto Vallarta atendiendo a familias afectadas por las lluvias.

“En Jalisco somos solidarios. En Jalisco tienen un gobierno que va a estar cerca de la gente y sobre todo que los va a apoyar”, aseguró.

Daños en Tototlán y Zapotlán del Rey

El desbordamiento del río Tajo provocó inundaciones de hasta un metro de altura en los puntos más bajos de Tototlán, lo que ocasionó que cerca de 100 viviendas resultaran afectadas. Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) trabaja junto a autoridades municipales en las labores de evacuación y apoyo.

Como medida inmediata, se habilitaron dos refugios temporales en el Centro de Catequesis y en las instalaciones del DIF municipal, donde se recibe a las familias que requieren resguardo.

En el caso de Zapotlán del Rey, particularmente en la localidad de La Noria, se reportaron 12 casas inundadas, de las cuales 6 presentan daños en menaje. Protección Civil estatal indicó que, aunque ya se realiza la verificación de los daños, todavía no es posible llevar a cabo trabajos de saneamiento debido a que los niveles de agua continúan elevados.

Balance preliminar

Los reportes iniciales señalan que las inundaciones en Tototlán alcanzan 50 centímetros en promedio, aunque en algunas zonas rebasan el metro de altura. A pesar de los daños materiales y la pérdida de enseres domésticos, las autoridades confirmaron que no se registran personas lesionadas ni desaparecidas a causa del desbordamiento.

El Gobierno del Estado informó que continuará desplegando recursos y personal en coordinación con los municipios para apoyar a las familias afectadas y comenzar con la rehabilitación de las zonas dañadas tan pronto como los niveles de agua lo permitan.