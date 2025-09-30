Capturan al que presuntamente asesinó y le prendió fuego a notificadora del Poder Judicial

Aprehendido por feminicidio en Guadalajara

Como principal sospechoso de dar muerte y prenderle fuego a una mujer, la Fiscalía de Jalisco capturó a Joshua Yael “N”. Así, va quedando aclarado el asesinato de quien trabajaba como notificadora del Poder Judicial del Estado.

El crimen quedó al descubierto la madrugada del pasado 22 de septiembre, en un predio de la Avenida Jesús Reyes Heroles al cruce con la Calle Tierra de Honor Poniente, en el sur del municipio de Guadalajara.

Alrededor de las 3:00 am de ese día, policías municipales y bomberos acudieron al punto de referencia, en donde se estaba incendiando un automóvil tipo sedán, en cuyos asientos traseros se hallaba un cadáver.

Las investigaciones del caso quedaron en manos de la Fiscalía del Estado y a través de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, se logró establecer que la persona sin vida era una notificadora del Poder Judicial de Jalisco.

También se determinó que la víctima había sido ultimada por un hombre quien al igual que ella, era vecino de la Colonia Morelos, en la perla tapatía, luego de que ambos tuvieron una diferencia, de la que por el momento no se han revelado detalles.

El señalado como feminicida asfixió a la mujer y tras subirla a un auto, lo roció con alcohol y le prendió fuego con el cuerpo de la fallecida en el interior. El presunto feminicida fue identificado con el nombre de Joshua Yael “N”, quien al cabo de unos días fue localizado por agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Comandancia de Feminicidios.

Al presunto criminal se le cumplimentó una orden de aprehensión y fue puesto a disposición del Juzgado que lo requería para que responda por el delito de feminicidio.

La Fiscalía resaltó que cuenta con indicios de que el detenido es el actor intelectual y material de los hechos .