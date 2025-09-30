Cemex renueva la imagen de sus sacos de cemento

Presentaron la nueva imagen de los sacos de PEMEX

Los sacos de cemento, productos insignia de Cemex con los que la empresa comenzó su historia hace 119 años, se renovaron con un diseño funcional y moderno para responder a las tendencias de vanguardia en comunicación y empaque.

Con la renovada imagen, los sacos ahora brindan información de manera más clara, en respuesta a lo solicitado por profesionales de la construcción consultados, y destacan la máxima resistencia que caracteriza a los cementos Cemex.

El Presidente de Cemex México, Sergio Menéndez, detalló que la renovación de estos productos tiene una importancia fundamental para la compañía y para toda la industria de la construcción en México.

“La renovación de nuestros sacos de cemento es mucho más que un cambio de imagen: reafirma su posición como productos insignia y fortalece su identificación en el mercado. También destaca la máxima resistencia que caracteriza a nuestro cemento desde hace más de un siglo, una muestra palpable de que lo hecho en México está bien hecho, como lo han comprobado generaciones de profesionales de la construcción”, aseguró el directivo.

La compañía de materiales para la construcción presentó la nueva imagen de sus sacos de Cemento Gris, Cemento Mortero y Cemento Blanco, en la Convención Construrama 2025, en la que participó Alberto Lozano, Vicepresidente del segmento de Distribución de Cemex México.

Los integrantes de la Red Construrama, formada por más de 900 concesionarios profesionales que superan los 2,000 puntos de venta en México, fueron los primeros en conocer los nuevos sacos, cuya última renovación ocurrió hace 13 años.

En esta ocasión, Cemex implementó los cambios tras la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-036-1-STPS-2018, que establece que los sacos de cemento serán de 25 kilos para reducir los riesgos de trabajo.

La nueva imagen de los sacos de cemento viene a enfatizar el orgullo de la manufactura mexicana y promueve el consumo de productos locales.

Por sus varios atributos, entre ellos su máxima resistencia, el cemento de Cemex ha sido utilizado en obras emblemáticas de todo el país, como la Torre Reforma y el Parque La Mexicana, en la Ciudad de México; el Museo Internacional del Barroco, en Puebla; la Torre KOI, el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, el Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura y Diseño, en Nuevo León; el Gran Acuario Mazatlán “Mar de Cortés”, en Sinaloa y el Puente Albatros, en Michoacán.

Cemex reconoce la confianza de sus clientes y profesionales de la industria de la construcción, desde albañiles, ingenieros y arquitectos, hasta distribuidores y usuarios finales en la calidad, seguridad e innovación de sus productos. Esta renovación refuerza el compromiso de la empresa con la excelencia constructiva y consolida su liderazgo como la marca de cemento más confiable de México para construir un mejor futuro.

