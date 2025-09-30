La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque ha beneficiado a más de 17 mil niñas, niños y jóvenes de 55 planteles educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria mediante la implementación de programas de prevención que buscan reducir conductas de riesgo y reforzar valores en la comunidad estudiantil.

Más de 17 mil niñas, niños y jóvenes de Tlaquepaque participan en programas de prevención (Cortesía)

El responsable de la Unidad de Proximidad Policial, Óscar Sánchez Casillas, informó que actualmente se aplican los programas Policía Amigo, Educación para la Resistencia al Abuso de Drogas (DARE) y Preventivos Homologados. Estas acciones, explicó, se adaptan a las distintas etapas escolares con el propósito de que los estudiantes cuenten con herramientas adecuadas para su desarrollo y para enfrentar posibles riesgos.

En el caso de nivel preescolar, el programa Policía Amigo promueve la identificación de situaciones de peligro, la confianza en la autoridad y la comprensión de conductas positivas. A nivel primaria, el programa DARE se imparte a los alumnos de quinto y sexto grado, donde se abordan temas como reglas de convivencia, autoestima, toma de decisiones, prevención de adicciones y conocimiento del Reglamento de Policía y Buen Gobierno. Para los estudiantes de secundaria se implementa el programa Preventivos Homologados, el cual profundiza en asuntos como las potencialidades y riesgos, la cultura de la legalidad, las consecuencias del consumo de drogas, la importancia de la autoestima, la elaboración de un proyecto de vida y la resiliencia, con el fin de acompañar a los jóvenes en su transición hacia la adolescencia.

Sánchez Casillas agregó que también se trabaja en la sensibilización de los estudiantes sobre las faltas administrativas y los delitos, de manera que puedan identificar cuáles conductas están permitidas y cuáles pueden derivar en sanciones legales.

Finalmente, precisó que los programas contemplan cinco sesiones por grupo en primaria y secundaria, y cuatro en preescolar, consolidando así un esquema integral de prevención que impacta de manera directa en la formación de miles de estudiantes tlaquepaquenses.