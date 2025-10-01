A partir de las 23:00 horas del martes 30 de septiembre, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), abrió a la circulación vehicular el Nodo Vial Las Juntas, ubicado en la intersección de la Carretera Federal 200 y la Estatal 544 (Mascota-Las Palmas-Puerto Vallarta).

Abre a la circulación el Nodo Vial Las Juntas en Puerto Vallarta (Cortesía)

Tras siete meses de trabajo, esta obra integral permitirá mejorar la movilidad en la zona, incluyendo retornos y vueltas a la izquierda a nivel de superficie, así como la conexión hacia rutas que conducen a San Sebastián del Oeste, Mascota, Talpa y el CUCosta.

“Para dimensionar la importancia de esta obra: en el sentido de Puerto Vallarta hacia Bahía de Banderas circulan 35 mil automóviles diarios”, señaló Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco.

La apertura del nodo marca el inicio de la siguiente etapa de trabajos, que incluye la culminación de carriles laterales, parapetos, bifurcadores, banquetas, colector pluvial, señalización, jardinería, semaforización y un nuevo puente peatonal.

El Nodo Vial Las Juntas forma parte del Plan Vial de Infraestructura de Conexión 2025-2026, un proyecto de movilidad integral con una inversión superior a 2 mil 200 millones de pesos, financiada por los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada. El nodo en particular tuvo una inversión estimada de 374 millones de pesos.

Las obras continuarán bajo la supervisión del Gobierno de Jalisco, en coordinación con el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, encabezado por Luis Ernesto Munguía González, consolidando una solución integral diseñada para mejorar la movilidad de las y los vallartenses.