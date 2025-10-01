Aseguran que septiembre fue el mes más bajo en registro de homicidios intencionales en Jalisco

(La Crónica de Hoy)

La Fiscalía de Jalisco difundió que septiembre cerró como el mes más bajo en homicidios dolosos o intencionales, registrados históricamente en el estado, de acuerdo con las cifras de incidencia delictiva que va acumulando dicha dependencia.

“En septiembre se registraron 55 casos —lo que significa un promedio diario de 1.8—, mientras que la tasa por cada cien mil habitantes es de 10.8″, agrego que la dependencia.

Agregó que además Jalisco se sitúa en el lugar número 14 a nivel nacional, por debajo de la media de casos de asesinatos en el país, que es de 13.6.

“2025 mantiene un promedio por día acumulado de 3.5 casos entre enero y septiembre, lo que también posiciona este lapso en el más bajo desde 2018, con una variación de -32.1 por ciento respecto al año pasado”, señaló la Fiscalía.

Resaltó que “el pasado mes de septiembre ha sido el más bajo históricamente, incluso comparado con los meses con menos incidencias de este año, con una variación de -27.6 por ciento respecto a junio —que registró 76 casos—“.

“Septiembre también fue el que menos víctimas de homicidios dolosos ha tenido desde 2018, respecto a los mismos meses de los últimos ocho años, con variaciones de hasta -77.6 por ciento respecto al septiembre con más registros: 246 en 2019″, aseguró la corporación estatal.

“Esta reducción es resultado directo del trabajo coordinado y la estrategia integral implementada por la Fiscalía del Estado en conjunto con instituciones como el C5 y la Secretaría de Seguridad, así como con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano”, considero la dependencia.

Indicó que esas labores se han traducido en una mayor efectividad en la prevención, investigación y persecución de los delitos.