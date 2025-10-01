Denuncian censura y manipulación en premio cultural de Guadalajara

. Juan Alberto Salinas Macías, regidor de Morena.





El regidor de Morena, Juan Alberto Salinas Macías, denunció públicamente irregularidades graves en la convocatoria y entrega del Premio Jorge Ramírez, un reconocimiento municipal que busca promover la cultura pictórica en Guadalajara.

De acuerdo con Salinas, la Dirección de Análisis Estratégico, encabezada por Álvaro González, omitió publicar la convocatoria en medios impresos, lo que redujo la participación y permitió controlar quién podía competir por el premio, que otorga hasta 120 mil pesos al primer lugar.

Censura a obra sobre desapariciones

El regidor reveló que la obra originalmente seleccionada como ganadora fue degradada a una mención honorífica por abordar el tema de las personas desaparecidas en Guadalajara.

“Esto confirma que en Guadalajara se censura a quienes visibilizan la crisis de desaparecidos”, afirmó.

Aunque un comité de expertos había elegido la obra como ganadora, el dictamen fue modificado, alegando falta de rúbricas, lo que excluyó a la artista del premio económico.

Exigen destituir a funcionario

Salinas informó que presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control contra González por violar la normativa de la convocatoria. Además, anunció que en la próxima sesión del cabildo presentará un exhorto a la alcaldesa Verónica Delgadillo para que se le destituya de inmediato.

“Tiene 140 mil pesos diarios para difundir la ciudad, pero decide atacar la cultura y los derechos humanos”, declaró el regidor.

Acusan revictimización y criminalización

El regidor también acusó a la Coordinación de Análisis Estratégico de utilizar boletines oficiales para exhibir públicamente a personas detenidas por faltas menores, como tirar basura. Esta práctica, dijo, revictimiza especialmente a adultos mayores y mujeres.

“Esto es el sello del alfarismo: criminalizar la pobreza, vulnerar derechos y manipular la información con fines políticos”, denunció.

Salinas concluyó que la fracción de Morena en el cabildo no permitirá estas prácticas y seguirá defendiendo la transparencia, la cultura y los derechos humanos en Guadalajara.

“Guadalajara merece procesos transparentes, sin censura ni favoritismos. No vamos a callar frente a estas prácticas indignas”.