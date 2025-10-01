Entrega de apoyos escolares en El Salto avanza con el programa “Transforma”

La presidenta municipal de El Salto, Nena Farías, supervisó la entrega de apoyos escolares del programa “Transforma”, que se aplica en escuelas de educación básica con el objetivo de impulsar la continuidad educativa de niñas y niños del municipio.

La alcaldesa informó que los paquetes —integrados por útiles, mochilas, uniformes y tenis— avanzan en un 50% de distribución esta semana, con el compromiso de reforzar esfuerzos para concluir el reparto en los próximos días.

Durante la jornada, se entregaron kits escolares a estudiantes con discapacidad de la escuela Hellen Keller, quienes recibieron los apoyos directamente de manos de la presidenta municipal, acompañados de sus padres y docentes.

En el mismo evento, fueron reconocidos 120 alumnos de El Salto que participaron en un concurso de dibujo. Aunque solo un trabajo resultó ganador e impreso en los útiles escolares, se destacó la creatividad de todas y todos los participantes.

Finalmente, la alcaldesa hizo entrega de 150 certificados de primaria y secundaria a personas adultas que concluyeron sus estudios mediante un programa de educación dirigido a quienes tenían pendientes sus niveles básicos.