Tlajomulco impulsa mesa de diálogo para transporte escolar en López Mateos

Con el objetivo de disminuir la carga vehicular y ofrecer alternativas de movilidad sustentable, el Gobierno de Tlajomulco instaló una mesa de diálogo sobre transporte escolar en la zona de Bosques y López Mateos. El alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez encabezó el encuentro, que reunió a la Secretaría de Transporte de Jalisco, representantes de colegios y fraccionamientos.

“Creo oportuno, más que nunca, poder tener un diálogo colaborativo, una mesa que pueda aportar bastante desde este momento y que se irá desdoblando en distintas etapas para poder buscar un modelo ejemplar de transporte escolar que contribuya de manera significativa al tema de movilidad de nuestro corredor López Mateos”, señaló el alcalde.

Velázquez Chávez aclaró que las medidas no se tomarán de manera unilateral, sino a partir de un proceso participativo que incluya a madres y padres de familia, instituciones educativas y dependencias técnicas. Adelantó que se analizarán medidas complementarias como horarios escalonados en planteles, esquemas de autocompartido, incentivos fiscales y proyectos de infraestructura peatonal y vial.

“Lo que nos queda claro es que ninguna medida aislada resolverá el problema. Necesitamos sumar transporte escolar, horarios escalonados, infraestructura y organización comunitaria. Solo así podremos avanzar hacia un plan integral de movilidad en López Mateos”, subrayó.

El secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, reconoció la iniciativa municipal y destacó que el objetivo es construir un modelo viable y autosostenible que no represente un gasto extraordinario para las familias.

“Queremos que sea autosostenible, que no signifique un cargo extraordinario para los padres de familia, sino un esquema que se pague solo, que ayude a reducir la contaminación, mejorar la seguridad vial y, por fin, a mitigar el tráfico en los cruces del corredor López Mateos”, afirmó.

Por su parte, René Caro Gómez, coordinador general de Gestión del Territorio y Obras Públicas, explicó que López Mateos registra hasta 200 mil desplazamientos diarios, de los cuales nueve de cada diez se realizan en vehículo particular. Expuso que esta saturación no solo afecta la infraestructura, sino también la seguridad vial y la convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas.

Caro detalló que el corredor concentra 193 planteles educativos, de los cuales solo 39 tienen más de 300 alumnos y, por ley, deben contar con plan de movilidad escolar. Propuso un esquema en cuatro etapas que contempla diagnósticos durante 2025, un programa piloto en 2026 y la implementación del modelo de transporte escolar en el ciclo 2026-2027.

