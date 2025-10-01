Tlajomulco renueva vialidades en Buenavista con inversión de 9.6 mdp

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la inauguración de la renovación de la calle Mariano Bocanegra y el arranque de los trabajos en la calle Eugenio Zúñiga, ambas en la localidad de Buenavista, con una inversión conjunta de 9.6 millones de pesos.

“Aquí estamos en Buenavista, donde seguimos cumpliendo con más y más obras. Hoy entregamos la renovación de la calle Mariano Bocanegra, una obra que los vecinos inauguran porque es de ustedes y para ustedes”, afirmó el alcalde, quien adelantó que habrá más obras viales en la zona.

La calle Mariano Bocanegra fue intervenida en 138 metros de longitud con pavimento de concreto hidráulico de alta resistencia, renovación de redes hidráulicas y sanitarias, además de señalamiento horizontal. La inversión alcanzó 3.4 millones de pesos.

En paralelo, el municipio arrancó las obras en la calle Eugenio Zúñiga, donde se aplicarán 6.2 millones de pesos para intervenir 130 metros lineales con empedrado tradicional y huellas de concreto estampado. El proyecto contempla banquetas seguras hasta la secundaria de la zona, con el objetivo de mejorar la movilidad de los estudiantes.

“Hoy inauguramos la calle Mariano Bocanegra con una inversión de 3.4 millones de pesos. Al mismo tiempo, arrancamos otro compromiso con Eugenio Zúñiga, en el que vamos a invertir 6.2 millones de pesos; llegaremos hasta la secundaria para que los niños puedan estar seguros”, subrayó Velázquez Chávez.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez, destacó que las mejoras incluyen la instalación de tuberías hidráulicas y sanitarias de mayor grosor, diseñadas para dar mayor durabilidad a la obra. Añadió que ya comenzaron los estudios para intervenir la calle 5 de Mayo y completar el circuito vial en Buenavista.

“La idea es llegar a la secundaria en la calle Eugenio Zúñiga con banquetas que permitan una movilidad segura para los alumnos y entonces sí, cerrar el circuito”, explicó el funcionario.