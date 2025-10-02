Captura la Interpol a hombre acusado de asesinar a una conductora en Tonalá

Por el asesinato a balazos de una mujer que manejaba su automóvil en calles del centro histórico de Tonalá, la Interpol capturó a un hombre que se ocultaba en los Estados Unidos.

La Fiscalía de Jalisco informó que el detenido es Édgar Alejandro “N”, quien está acusado de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, pues en los hechos ocurridos el jueves 27 de marzo de este 2025, resultó herida una muchacha menor de edad, hija de la víctima mortal.

El día del crimen, aproximadamente a las 18:00 horas, la ahora fallecida, quien tenía 35 años de edad, conducía un automóvil Volkswagen Jetta color plata, cuando en la Calle Zaragoza, entre Javier Mina y Santos Degollado, en la cabecera municipal tonalteca, se le emparejó una motocicleta, cuyo tripulante le realizó disparos.

La conductora quedó sin vida en el lugar del suceso, mientras que su hija, quien ocupaba el asiento de copiloto, quedó lesionada.

La Fiscalía del Estado identificó al presunto homicida y solicitó una ficha roja para su captura, pues se sospechaba que había huido a Estados Unidos.

La Interpol arrestó a Édgar Alejandro “N” en el vecino país y lo deportó a Tamaulipas; posteriormente, con la intervención de la Fiscalía General de la República, fue puesto a disposición de agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía de Jalisco.

El presunto criminal está en el reclusorio, en espera de que el juez que emitió la orden de su captura, determine su situación legal.

El móvil de del asesinato no fue dado a conocer. Aparte cabe señalar que el día de los hechos, testigos señalaron que los agresores fueron dos individuos en motocicleta.