Mario Silva Orozco asume como nuevo titular de Seguridad en San Pedro Tlaquepaque

En un acto protocolario, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, tomó protesta a Mario Silva Orozco como nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Será responsable de implementar la estrategia de seguridad pública en el municipio.

Durante la ceremonia también asumieron funciones Saúl Barajas, como director Operativo, y José Guadalupe Ramírez Vargas, como supervisor general, además de tres supervisores que encabezarán los turnos operativos para coordinar las labores de vigilancia y prevención del delito en todo el territorio municipal.

“Estamos cobijados por el manto de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, porque somos un municipio donde se está llevando a cabo la estrategia de atención a las causas”, expresó Pérez Segura en su mensaje.

La alcaldesa destacó la importancia de fortalecer la relación entre la corporación y la ciudadanía: “Necesitamos cambiar la percepción de la ciudadanía y lo lograremos con cercanía, con hacerla sentir protegida; eso es fundamental”.

Asimismo, llamó a los elementos de la corporación a trabajar en beneficio de la comunidad:

“Los invito a que arranquemos esta nueva etapa. Todos los cambios son buenos. Hoy vamos a comenzar a desarrollar algunas estrategias, sobre todo de responsabilidades directas en cada uno de los polígonos, especialmente los señalados en el mapa de calor por cuadrantes o rutas, de tal manera que se puedan medir resultados”.

Por su parte, el nuevo secretario de Seguridad, Mario Silva Orozco, subrayó el reto que asume:

“Tenemos una tarea ardua por delante, pero tengo plena confianza en que podemos lograrlo. Con el compromiso de todas y todos ustedes será posible; haremos sinergia de trabajo. En estadísticas vamos mejorando y lo vamos a demostrar”.

Mario Silva Orozco es originario de Jalisco y abogado penalista, con más de 20 años de experiencia en seguridad pública. Inició su carrera en 2001 en la Policía de San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara, donde ocupó cargos como encargado de turno en distintos sectores, primer comandante en varios agrupamientos y supervisor general.

Cuenta con diplomados en Seguridad Pública, Juicios Orales, Programa Iniciativa Mérida y Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, además de un certificado como mediador por el Instituto de Justicia Alternativa.

A lo largo de su trayectoria, ha destacado por su conocimiento del territorio tlaquepaquense, la formación operativa y una visión basada en la cercanía con la ciudadanía y la integridad institucional.