La alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura tomó protesta a Mario Silva Orozco como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El nuevo mando se comprometió a fortalecer la estrategia de vigilancia y prevención del delito en el municipio.

Mario Silva Orozco asume como nuevo titular de Seguridad en San Pedro Tlaquepaque

Por Ricardo Gómez

En un acto protocolario, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, tomó protesta a Mario Silva Orozco como nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Será responsable de implementar la estrategia de seguridad pública en el municipio.

Durante la ceremonia también asumieron funciones Saúl Barajas, como director Operativo, y José Guadalupe Ramírez Vargas, como supervisor general, además de tres supervisores que encabezarán los turnos operativos para coordinar las labores de vigilancia y prevención del delito en todo el territorio municipal.

“Estamos cobijados por el manto de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, porque somos un municipio donde se está llevando a cabo la estrategia de atención a las causas”, expresó Pérez Segura en su mensaje.

La alcaldesa destacó la importancia de fortalecer la relación entre la corporación y la ciudadanía: “Necesitamos cambiar la percepción de la ciudadanía y lo lograremos con cercanía, con hacerla sentir protegida; eso es fundamental”.

Asimismo, llamó a los elementos de la corporación a trabajar en beneficio de la comunidad:

“Los invito a que arranquemos esta nueva etapa. Todos los cambios son buenos. Hoy vamos a comenzar a desarrollar algunas estrategias, sobre todo de responsabilidades directas en cada uno de los polígonos, especialmente los señalados en el mapa de calor por cuadrantes o rutas, de tal manera que se puedan medir resultados”.

Por su parte, el nuevo secretario de Seguridad, Mario Silva Orozco, subrayó el reto que asume:

“Tenemos una tarea ardua por delante, pero tengo plena confianza en que podemos lograrlo. Con el compromiso de todas y todos ustedes será posible; haremos sinergia de trabajo. En estadísticas vamos mejorando y lo vamos a demostrar”.

Mario Silva Orozco es originario de Jalisco y abogado penalista, con más de 20 años de experiencia en seguridad pública. Inició su carrera en 2001 en la Policía de San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara, donde ocupó cargos como encargado de turno en distintos sectores, primer comandante en varios agrupamientos y supervisor general.

Cuenta con diplomados en Seguridad Pública, Juicios Orales, Programa Iniciativa Mérida y Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, además de un certificado como mediador por el Instituto de Justicia Alternativa.

A lo largo de su trayectoria, ha destacado por su conocimiento del territorio tlaquepaquense, la formación operativa y una visión basada en la cercanía con la ciudadanía y la integridad institucional.

