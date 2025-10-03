Inundaciones dañaron un puente en la carretera estatal 114; afecta a localidades de La Barca

Imagen del puente dañado sobre el dren Tarengo. Los pobladores deben ir por una brecha, lo que complica la vida a alumnos de secundaria, prepa y licenciatura.

Habitantes de las comunidades de San Antonio de Rivas, El Gobernador, San Ramón y Loreto, en el municipio de La Barca, piden la intervención del gobernador Pablo Lemus y de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) para reparar el puente de la carretera estatal 114, que une a La Barca y a Ayotlán, Jalisco, en los límites con Michoacán.

Hace casi un mes las localidades situadas junto al río Lerma, en La Barca, sufrieron inundaciones, ya que al abrir las compuertas soltaron agua en demasía y se inundaron las calles de San Antonio de Rivas. A causa de ello, el puente se agrietó y tuvo que cerrarse, por lo que los vecinos de esas poblaciones tienen que ir por una brecha, lo que afecta a alumnos de secundaria, preparatoria y licenciatura, algunos que tienen que ir a estudiar a la cabecera municipal de La Barca.

Martha Alicia Castellanos, habitante de San Antonio de Rivas y madre de familia, relató que el gobierno de Jalisco los tiene en el olvido, pese a que han hecho denuncias ante el Ayuntamiento de La Barca.

“Lo que pasa es que ya tiene más de un mes donde la carretera se cuarteó a causa de las inundaciones por las lluvias. Aquí en la comunidad nos inundamos. No ha venido nadie del gobierno a verificar ese puente. Nada más está obstruido, tienen arena, no dejan pasar a nadie de transporte”, explicó.

Son varias las poblaciones afectadas, por lo que es importante que se atienda el reclamo de los habitantes de La Barca. El problema va a agravarse, porque está a punto de realizarse la cosecha del maíz y los campesinos deben sacar el grano por esa carretera estatal, la cual tiene un mes cerrada por la falta de reparación del puente.

“Alumnos, hijos de nosotros no tienen acceso para salir, ellos van a estudiar el bachillerato a La Barca y a la Universidad de Guadalajara, no tienen acceso, se tiene que desviar por una brecha y la brecha está peligrosa. Ahorita con las lluvias está todo anegado. Sí nos está costando mucho trabajo. El puente está entrando, está otra localidad que se llama San Ramón y El Loreto, hay muchas comunidades que tienen por fuerza que pasar por ese puente”, se quejó.

Los vecinos están desesperados y exigen que sus peticiones sean atendidas por la SIOP y por el gobierno de Jalisco.