Igualdad Animal: ¿Nos indignamos frente a todo el maltrato animal?

Igualdad Animal

La primera semana de octubre marca dos fechas importantes para el movimiento animalista y, en general, para toda la humanidad: el Día de los Animales en Granja (2 de octubre) y el Día de los Animales (4 de octubre). Ésta última de gran reconocimiento en la agenda y discusión pública; la otra con muy poca difusión y casi inadvertida. La razón de esta diferencia es simple: en las sociedades hay una división imaginaria de los animales que merecen nuestra compasión y otros que son utilizados como meros recursos.

Dentro del primer grupo encontramos, por ejemplo, a los animales con los que el ser humano convive más día a día, como pueden ser perros y gatos, y en general, cualquier animal de compañía. También podemos incluir aquí a los animales silvestres, principalmente por la responsabilidad que el ser humano tiene en el daño o destrucción de sus hábitats.

Es común que cuando se causa daño a esos grupos de animales, las personas reaccionen con indignación y exijan justicia. Sin embargo, muy pocas veces sucede lo mismo con otro grupo de animales que sufren día a día y por millones: los explotados por su carne, leche y huevos.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el año pasado en México se explotaron y mataron para el consumo humano más de 2 mil millones de animales como cerdos, vacas, borregos, pollos y gallinas; más del 98% de la cifra total fueron aves que son matadas aproximadamente a los 40 días de vida.

Igualdad Animal ha exhibido que las prácticas que generan dolor, estrés y sufrimiento a los animales son la norma en las granjas industriales. La evidencia es contundente y generalizada: en cada granja y rastro(en México y en otros países) , la organización ha documentado que la negligencia, faltas de protocolos, inexperiencia y nula consideración por la vida animal son las constantes. Nuestra labor consiste en revelar esta cruel verdad al grueso de la sociedad que lo desconoce, en parte por la desinformación generada por la publicidad que la industria vende de sí misma.

Pero el reto es mayor y conlleva un cambio cultural y en nuestra percepción sobre los animales en granjas. Incluso quienes conocen la crueldad con la que son explotados estos animales desconocen que hay alternativas para terminar con este sufrimiento, como exigir y promover más y mejores leyes que los protejan en cada etapa de su vida: desde la crianza, hasta el transporte y la matanza.

Por supuesto, la manera más directa y ética que tenemos de proteger a todos los animales es elegir una alimentación de origen vegetal o basada en plantas, como también se le conoce. En pleno 2025, elegir una alimentación respetuosa y compasiva es más fácil que nunca, con cientos de productos disponibles en tianguis, supermercados, tiendas y restaurantes, o que puedes hacer desde casa.

Si tenemos la posibilidad de elegir una alimentación que respete la vida de los animales y combata su sufrimiento, ¿por qué no hacerlo cuanto antes? Ampliemos nuestro círculo de indignación a todo el maltrato animal.