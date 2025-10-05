Omar Bravo se queda en prisión preventiva oficiosa... Por lo menos hasta el próximo viernes

La Fiscalía de Jalisco imputó a "Omar N."

Será hasta el próximo viernes 10 de octubre cuando se realice la audiencia donde un juez de Jalisco decidirá si se vincula al ex futbolista Omar Bravo por la acusación de abuso sexual infantil agravado que le imputó este domingo la Fiscalía del Estado.

El máximo goleador histórico del Club Guadalajara y ex seleccionado mundialista de México fue detenido el sábado en el centro de Zapopan, con base en una orden de aprehensión que fue solicitada por el Ministerio Público después de que se presentara una denuncia en su contra.

El ex jugador está señalado de tocar, hacer proposiciones sexuales y amenazas a una adolescente de 17 años, familiar política suya, de quien habría estado aprovechándose recientemente y desde hace varios años aunque la denuncia apenas fue interpuesta hace unos días.

Tras su captura el sábado, Omar fue imputado la mañana de este domingo 5 de octubre, una vez que fue puesto a disposición de un juzgado por parte de la Fiscalía del Estado.

El proceso que se ha abierto en su contra será supervisado a través de la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

La Fiscalía de Jalisco considera que la carpeta de investigación ha sido integrada de manera adecuada y que se expusieron los suficientes datos de prueba en la audiencia de formulación de imputación contra el ex delantero rojiblanco.

Luego de que el deportista fue imputado, la defensa legal del señalado pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que en total deben transcurrir 144 horas para que el juez determine la situación jurídica del imputado, pero mientras tanto el detenido queda en el reclusorio en prisión preventiva oficiosa.

El término normal para que el juez decida la situación de una persona imputada es de 72 horas, pero quien realiza su defensa tiene la opción de que se amplíe al doble para obtener elementos de descargo.

La Fiscalía señaló que las investigaciones en curso permitirán obtener mayores datos de prueba que permitan esclarecer los hechos.