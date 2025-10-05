Tlajomulco destina $8 millones para apoyar a comerciantes afectados por inundaciones

Cabildo de Tlajomulco

El Pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó por unanimidad una iniciativa del presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, para redirigir 8 millones de pesos del programa Apoyos Siempre Cerca 2025 con el fin de respaldar a comerciantes afectados por las recientes inundaciones registradas en la zona de Adolf B. Horn.

La medida permitirá entregar apoyos directos de 10 mil pesos a fondo perdido a hasta 800 unidades económicas que sufrieron daños materiales en sus establecimientos.

Durante la sesión, el alcalde destacó la importancia de actuar con rapidez y sensibilidad ante la situación que enfrentan los negocios locales tras las lluvias.

“Pudimos dar un golpe de timón en un programa que teníamos para créditos a emprendedores. Hoy, debido a las contingencias, buscamos apoyar directamente a los comercios que resultaron afectados, para llegar primero a quienes más lo necesitan y que el recurso alcance lo más posible. Con esta medida podemos beneficiar hasta 800 familias o personas que dependen de su negocio día a día, para que al menos puedan surtir mercancía y seguir avanzando”, señaló Gerardo Quirino.

El regidor presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, Tonatiuh Zárate, respaldó la iniciativa al considerar que se trata de un apoyo oportuno para la recuperación del sector comercial.

“Más que un crédito y una obligación a futuro, lo que hoy necesitan nuestros emprendedores y comerciantes es un respiro inmediato para poder levantarse, seguir adelante y mantener la generación de empleos. Estoy convencido de que no hay una mejor manera de impulsar la economía de Tlajomulco que respaldando a quienes día con día arriesgan, trabajan y sostienen la actividad económica de nuestro municipio”, expresó.

Con esta acción, el Gobierno de Tlajomulco busca reducir el impacto económico que dejaron las inundaciones y fortalecer la resiliencia de las comunidades afectadas, reafirmando su compromiso con el acompañamiento ciudadano en situaciones de emergencia.

El Dato

• Monto aprobado: 8 millones de pesos del presupuesto municipal.

• Apoyo individual: 10 mil pesos a fondo perdido.

• Beneficiarios estimados: hasta 800 comerciantes de la zona de Adolf B. Horn.