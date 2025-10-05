Tlaquepaque trabaja en la regulación de mototaxis

Busca regularizar mototaxis en Tlaquepaque para zonas con problemas de transporte

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque iniciará la elaboración de un marco legal que regule el servicio de mototaxis, con el propósito de brindar certeza a las y los conductores, así como mejorar la movilidad en zonas donde el transporte público es insuficiente.

El subdirector de Vialidad, Rafael Orozco Miramontes, sostuvo una reunión con más de 50 conductoras y conductores con base en la colonia Las Huertas, donde explicó que el objetivo es integrar al gremio dentro de un esquema normativo que garantice la seguridad vial y el cumplimiento de la reglamentación municipal.

“Para la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura es de vital importancia la creación de un marco legal que permita a los mototaxistas laborar sin presión alguna, y sobre todo, cumplir con el reglamento que exige el uso de casco y chaleco reflejante”, recalcó Orozco Miramontes.

El funcionario adelantó que en las próximas semanas se llevarán a cabo mesas de trabajo con regidoras y regidores para definir los lineamientos del reglamento.

“Todos los mototaxistas deberán cumplir cabalmente con el reglamento de tránsito: contar con tarjeta de circulación, seguro y licencia de conducir”, subrayó.

Durante el encuentro, el líder del gremio, Carlos Alberto Lemus, reconoció la apertura del gobierno municipal para regularizar la actividad.

“El servicio que prestamos se dirige principalmente a personas mayores. Cumplimos con el uso de casco y chaleco, y nuestro propósito es facilitar la movilidad y trasladar a la gente con seguridad hacia su destino”, afirmó.

Lemus agregó que, aunque la base principal se ubica en Las Huertas, los mototaxistas también operan en Lomas del Tapatío, San Pedrito y Jardines de San Martín, colonias donde persiste la demanda de transporte vecinal.

Las y los conductores agradecieron a la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura y a la Subdirección de Vialidad por atender las necesidades del sector y buscar soluciones que garanticen su actividad bajo reglas claras y condiciones seguras para la ciudadanía.