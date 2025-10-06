COBUPEJ imparte pláticas a estudiantes para prevenir reclutamiento forzado

Con el objetivo de prevenir el reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes, el Gobierno de Jalisco realizó una jornada de pláticas con cerca de 200 estudiantes del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) Colomos.

Gobierno de Jalisco imparte pláticas a estudiantes para prevenir reclutamiento forzado (Cortesía)

La actividad fue organizada por la Dirección de Juventudes de la Secretaría General de Gobierno, en colaboración con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ), la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas y la Secretaría de Seguridad del Estado.

Durante la jornada, se abordaron temas relacionados con la seguridad humana, las violencias digitales y de género, y las principales características de los mecanismos de reclutamiento forzado. Los estudiantes también recibieron información sobre falsas ofertas laborales en internet, los riesgos que implican y recomendaciones para verificar la autenticidad de los datos de contacto y garantizar que los espacios de entrevista sean seguros.

Asimismo, se dieron a conocer programas estatales que ofrecen alternativas de empleo seguro y acompañamiento institucional, reforzando la estrategia integral de seguridad y prevención dirigida a jóvenes.