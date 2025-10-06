Destaca la Presidenta Sheinbaum reducción de homicidios en su Primer Informe de Gobierno

. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, cerró este domingo la gira denominada "La Transformación Avanza" ante miles de simpatizantes en el Zócalo de la capital. (Daniel Augusto)

Durante su Primer Informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una reducción del 32% en los homicidios dolosos a nivel nacional entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. Esto representa 27 homicidios menos por día en promedio.

Gracias al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y una estrategia nacional de seguridad, varios estados lograron avances significativos:

Zacatecas : 88% menos homicidios

: 88% menos homicidios Chiapas : 73% menos

: 73% menos Jalisco : 62% menos

: 62% menos Nuevo León : 61% menos

: 61% menos Guanajuato : 47% menos

: 47% menos Sonora : 46% menos

: 46% menos Puebla : 45% menos

: 45% menos Tabasco : 44% menos

: 44% menos Estado de México : 43% menos

: 43% menos Baja California : 25% menos

: 25% menos Guerrero: 22% menos.

La presidenta Sheinbaum subrayó que Jalisco se posiciona como el tercer estado con mayor reducción de homicidios en todo el país. Este logro, dijo, es resultado de la cooperación constante, la planeación estratégica y el compromiso institucional para mejorar la seguridad y reconstruir el tejido social.

Además, Sheinbaum reafirmó que la política de seguridad se define soberanamente en México, sin influencias externas, y que se basa en principios de honestidad, convicción y perseverancia.