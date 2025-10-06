MC acusa que la alianza ‘PAN-PRIMor’ busca repartirse espacios en el Poder Judicial

José Luis Tostado, líder parlamentario de MC en el Congreso. Los legisladores avalaron el dictamen sin leer 125 cuartillas en apenas unos minutos.

La bancada de MC en el Congreso criticó al PAN y al PRI por votar junto con Morena, el dictamen que avala la Reforma Judicial en Jalisco.

El coordinador parlamentario del partido naranja, José Luis Tostado Bastidas, aseguró que el PAN-PRIMor, se armó con el único fin de buscar espacios en el nuevo Poder Judicial “a su conveniencia”.

Tostado Bastidas dijo que los seis grupos parlamentarios no cuidaron las formas, ya que la Comisión de Puntos Constitucionales, hizo una sesión en apenas siete minutos, donde sus integrantes ni siquiera habían leído el dictamen de 125 cuartillas.

“Se estrena en el país esta alianza PAN-PRI-Morena. Bienvenidos, fuera máscaras de cara a la sociedad jalisciense. PAN-PRI-Morena acordando cosas no menores, tiene que ver con una Reforma al Poder Judicial, que ha presentado en sus antecedentes, una problemática muy particular, ¿así queremos resolver los problemas de la administración de justicia en el estado de Jalisco?, en Movimiento Ciudadano no. Nos da sorpresa y pesar que eso sea el acuerdo de esta recién estrenada alianza política a nivel estatal”, precisó Tostado.

Para el líder legislativo de MC, la decisión de sacar adelante el dictamen sobre la Reforma Judicial local, es un “madruguete legislativo” y aclaró que la tómbola que ahora dicen que no se incluyó en el dictamen, sí está vigente y eso es inaceptable.

“Eso es falso, la tómbola existe, así sea con las razones y ‘maromas’ que quieren dar sobre lo mismo, el procedimiento de insaculación está incluido en esa propuesta y aprovecho la oportunidad para ratificar que en Jalisco no vamos a aceptar, no desde la bancada de MC, por dejar al azar, a la suerte, ninguna decisión que tenga que ver en nombrar a las mejores y las mejores candidatos para ser jueces y magistrados en nuestro estado”, dijo.

Este martes, los 11 legisladores de MC sí acudirán a la sesión del pleno donde se podría votar de una vez la Reforma Judicial local.