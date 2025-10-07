El Partido Verde le da la bienvenida a la diputada Brenda Carrera

. José Guadalupe Buenrostro y Brenda Carrera.

La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aumentó de dos a tres sus integrantes, tras la salida de Brenda Carrera de Morena y su ingreso al Verde, lo cual anunció desde la tribuna del Congreso.

La legisladora, representante del distrito 12, con sede en Tlajomulco, explicó que el tema de la Reforma Judicial apresuró su salida de Morena. Sin embargo, relató que ya eran varios los temas en los que recibió maltrato de su anterior partido, que le quitó la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos.

“Yo he recibido constantemente amenazas y violencia. Lo he visibilizado, tengo denuncias penales, ante la Comisión de Honor y Justicia (De Morena). Yo he hecho lo pertinente para visibilizar las malas prácticas que se están haciendo aquí en el Congreso”, dijo.

El coordinador de los diputados del Partido Verde, José Guadalupe Buenrostro, le dio la bienvenida a Brenda Carrera.

“La diputada tomó la decisión porque ella comenta que ha sido maltratada en su grupo parlamentario. Por ello, ella tomó la decisión de integrarse a las filas del Grupo Parlamentario del Partido Verde para poder transitar por este lado, poder caminar, ya tenía muy mala comunicación con su grupo parlamentario, con su mismo coordinador”, explicó.

El delegado estatal del Partido Verde, José Antonio Sánchez, informó que la otra diputada del grupo parlamentario, Yussara Canales, votará en contra de la Reforma Judicial, al igual que sus compañeros.

“Yo creo que, en este tema, Yussara nos acompaña, ella es consciente de cómo se estaba dando trámite a esto. No tengo duda que caminará con nosotros en este tema”, dijo.

El dirigente del Partido Verde confirmó que dos regidores se van de Morena e ingresan a su partido. Se trata de Norma Azucena Pérez Martínez, de Atemajac de Brizuela y Sergio Hernández Torres, de Ameca.